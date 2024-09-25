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民政部部署為困難群眾發放一次性生活補助
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2024-09-25 16:19:18
中評社北京9月25日電／據新華社報導，為深入貫徹落實習近平總書記關於對困難群眾要格外關注、格外關愛、格外關心的重要指示精神，近日，經國務院同意，民政部、財政部聯合部署在新中國成立75周年之際，向特困人員、孤兒等困難群眾發放一次性生活補助。
民政部、財政部要求各地民政、財政部門要高度重視本次一次性生活補助發放工作，加強協同配合，認真組織實施；嚴格審核發放範圍，規範發放程序，做到資金專款專用，確保10月1日前將一次性生活補助發放到困難群眾手中，及時傳遞黨和政府對困難群眾的關心關愛。
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