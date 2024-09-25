福建紀檢監察機關推動“兩個責任”貫通聯動

中評社北京9月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，福建省紀委監委發布“點題整治”成果評價榜，依托該省紀委監委微信公眾號在線開展群眾滿意度測評，對2024年整治成效進行檢視。“歡迎廣大群眾通過下列方式進入榜單，點擊項目名稱，瞭解相關項目當前整治成果……”



為有效解決群眾操心事煩心事揪心事，福建省紀委監委創新探索“群眾點題、部門答題、紀委監督、社會評價”工作機制，連續四年開展“點題整治”，以紀委專責監督督促職能部門落實主體責任。“結合群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治，今年，我們選取‘整治城市餐飲油煙污染擾民問題’等8個‘點題整治’項目，並以有力監督推動相關職能部門種好責任田。”福建省紀委監委有關負責同志表示。



牢牢牽住主體責任“牛鼻子”，福建省紀檢監察機關充分履行協助職責和監督專責，督促黨委（黨組）書記扛起第一責任人責任，推動“兩個責任”貫通落實。記者在採訪中瞭解到，該省紀委監委連續多年協助省委開展全面從嚴治黨主體責任檢查；制定省紀委同下一級黨委（黨組）及其“一把手”談話工作的實施辦法，構建“分級分類、責任到人”的監督網絡；完善保障巡視巡察整改落實工作機制。



不久前，廈門市委國有資產管理使用情況專項巡察組對市住房和建設局等單位反饋了危房接收處置難問題。經過整改，廈門市自管房危房移交處置實現了“應收盡收，全面解危”。在廈門市紀委監委、市委巡察辦推動下，該市住房和建設局等主管部門召開市直單位自管房產清理移交處置工作推進會，部署行政事業單位自管房產清查工作，分類指導資產移交辦理流程。這一存在許久的難題終於得到解決。



從“就事論事”，到通過“剖析一個問題”推動“解決一類問題”，是廈門市委巡察辦整改處處長康文錦眼中，“兩個責任”同向發力給巡察整改帶來的最大變化。



“在這次專項巡察中，我們聯合紀檢監察機關和行業主管部門，重點分析問題背後的機制性障礙，緊盯跨領域、跨部門、跨層級的難點堵點，共同研判、共商對策，推動被巡察單位和職能部門對巡察發現的同類問題建立長效處置機制，形成常態化整改的意識。”康文錦說。



“兩個責任”貫通聯動離不開機制保障。去年年底，福建省紀委監委印發《關於紀委協助同級黨委推進全面從嚴治黨的若干舉措》，對黨章賦予紀委“協助黨的委員會推進全面從嚴治黨”的主要任務進行細化，推動“兩個責任”同題共答、同頻共振、同向發力。



“統一思想認識，強化責任擔當，是‘兩個責任’同向而行的基礎和前提。”談起如何與駐在單位黨組同向發力的經驗體會，福建省紀委監委駐省交通運輸廳紀檢監察組組長郝軍說，根據黨章和《紀檢監察機關派駐機構工作規則》的有關規定，駐廳紀檢監察組和廳黨組之間是監督和被監督的關係，駐廳紀檢監察組在推動駐在單位黨組織擔起全面從嚴治黨主體責任、監督責任的同時，履行好自身的監督專責。



