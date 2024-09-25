加強年輕幹部選育　培養高素質專業化人才

中評社北京9月25日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委三次全會強調，必須以徹底的自我革命精神鍛造高素質專業化紀檢監察隊伍。吉林省紀委監委深入實施年輕幹部“441”選育計劃，著眼當前和今後一個時期發展需要，在全省紀檢監察系統重點培養政策精通、業務精熟的黨風、信訪、案管、審理工作骨幹400人左右，監督檢查、審查調查業務能手400人左右；著眼未來更長時期發展需要，培養政治素質好、工作業績好、紀律作風好的科級以下優秀年輕幹部1000人左右，通過加強年輕幹部思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，以及補充引進、選拔使用，努力打造一支數量充足、充滿活力的高素質專業化年輕紀檢監察幹部隊伍。



以思想淬煉持續深化理論武裝



吉林省紀委監委堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想作為首要政治任務，引導年輕幹部樹立正確的世界觀人生觀價值觀，堅定理想信念，錘煉黨性修養，著力加強年輕幹部思想淬煉，持續深化理論武裝。



堅持集中學習。今年以來，吉林省紀委監委舉辦學習貫徹中央紀委和省紀委全會精神專題研討班，組織部分年輕幹部跟班學習，市縣紀委監委舉辦相應理論培訓班，共培訓年輕幹部1400餘人次。省市縣三級紀委監委成立年輕幹部理論學習讀書班，每季度集中開展1次理論學習研討；指定一批必讀書目，各地組織年輕幹部自學並開展征文活動。



堅持思想幫扶。貫徹落實《省紀委監委新進年輕幹部培養鍛煉辦法（試行）》，實行“導師制”培養，為年輕幹部逐人確定1名“導師”，突出做好年輕幹部思想政治教育。同時，組織年輕幹部結成“互幫對子”，加強溝通交流和監督提醒。



堅持紀律從嚴。注重強化黨性意識、規矩意識、紀法意識，把黨性黨風黨紀教育作為必學必訓內容納入各類培訓班次。省紀委監委舉辦年輕幹部紀律作風建設專題培訓班，市縣紀委監委舉辦相應培訓班次，實現年輕幹部紀律作風培訓全覆蓋。各部門各單位對所屬年輕幹部逐人開展經常性談心談話和家訪活動。



