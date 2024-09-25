75年來我國人民健康水平穩步提高

中評社北京9月25日電／據新華社報導，國家統計局25日發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示，75年來我國醫療衛生事業立足全人群和全生命周期兩個著力點，大力推動實施健康中國戰略，人民總體健康水平位居中高收入國家前列。



新中國成立以來，我國居民健康水平持續提升。人均預期壽命從新中國成立初期的35歲提升到2023年的78.6歲，孕產婦死亡率由1991年的80.0／10萬降至2023年的15.1／10萬，全國65歲及以上老年人中有1.4億人在基層醫療衛生機構接受健康管理，占比為62.5%。



居民健康水平提升的背後，是醫療衛生服務體系建設扎實推進。據統計，全國醫療衛生機構數和床位數分別從1949年的3670個、8.5萬張增加到2023年的107萬個、1017萬張；全國衛生人員總數從1949年的54.1萬人增加到2023年的1524萬人；截至2023年底，基本醫療保險參保人數為13.3億人，參保覆蓋面自2018年起持續穩定在95%以上。



公共衛生服務水平全面提升。截至2023年底，我國共有專業公共衛生機構1.2萬個，其中疾病預防控制中心從1950年的61個增加到2023年的3426個，專科疾病防治機構從1950年的30個增加到2023年的823個。我國建成了全球最大的法定傳染病和突發公共衛生事件網絡直報系統，建成4大類59支國家級衛生應急隊伍。



“國粹”中醫藥傳承創新發展闊步向前。中醫醫院從1950年的4個增加到2023年的5053個，全國中醫藥健康文化知識普及率、閱讀率、信任率均高於90%。2023年底，全國已有182個中醫藥類項目列入國家級非物質文化遺產代表性項目名錄；截至2022年9月，中醫藥已傳播到196個國家和地區。