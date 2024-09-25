滬指今日漲超4%，升幅逾四年來新高

中評社北京9月25日電／據大公網報導，人民銀行9月24日推出政策“組合拳”，直接提振A股市場投資情緒。周二滬深兩市大盤強勁反彈，截至收盤上證指數收報2863.13點，漲幅114.21點或4.15%，創2020年7月6日以來單日最大升幅；深證成指收報8435.7點，漲幅352.32點或4.36%。分析稱，人行政策“組合拳”釋放了宏觀政策支持力度持續加大的信號，有助於市場信心的不斷回暖，政策的落地觸發A股市場強勁反彈，預計貨幣與財政政策的“共振寬鬆”，將是A股市場中期拐點的必要條件。



人行、金監總局、中證監今日上午介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，多項重磅政策同時推出。得益於系列支持政策的加碼，滬深兩市大盤均迎來超4%的漲幅，兩市成交量也較上一交易日放大4203億元（人民幣，下同）至9713億元。盤面上看，大金融板塊全面爆發，太平洋、首創證券、弘業期貨、九鼎投資等10餘股漲停，東方財富漲超10%；此外，鋼鐵、證券、白酒等板塊漲幅居前，國企改革概念股也有不俗表現，全市場有5100多只個股上漲。



底部漸成形A股反彈概率增



知名專業人士李大霄表示，從周二A股整體表現看，市場對人行政策“組合拳”給出積極的正面反饋，市場底部可能已經出現，“上證綜指今年2月5日的2635.09點，以及9月18日的2689.07點，共同形成‘雙底’的概率正在增加，A股市場第六個歷史底部或將形成”。他建議，投資者要警惕市場可能出現的“渾水摸魚”情況，繼續堅持“餘錢投資、理性投資、價值投資”理念，關注優質上市公司股票的投資機會。



“人行政策‘組合拳’帶動A股大幅上漲符合預期。”FOST首席經濟學家馮建林指出，隨著已有政策的落實，以及新的“穩增長”政策的發布，四季度中國經濟增速或略快於三季度。從宏觀角度看，明年決策層仍可能提出相對積極的經濟增長目標，並配套一定力度的政策支持，鑒於主要發達經濟體相繼開啟降息周期，人民幣資產的相對價值將進一步顯現，“部分外資有望選擇回流A股，總體看市場反彈的概率正在增加”。



投資策略方面，申萬宏源策略首席分析師傅靜濤提示三大線索，首先，新能源汽車動力電池在二季報營收增長偏弱背景下，已驗證了利潤增速的持續改善，表明占優的供需格局和產業鏈的卡位。其次，AI算力仍是重要的景氣方向，儘管本季籌碼結構不佳，但短期有效調整後籌碼結構預計改善。最後，關注本季有訂單支撐及基數友好的方向，包括電網設備、風電、創新藥、保險等。中期維度看，在市場回調時配置高股息仍是相對收益的較佳選項，銀行、煤炭、銅，以及家電、白酒、火電等方向未來均存在投資機會。



