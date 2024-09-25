離岸人民幣今一度升穿七算關

中評社北京9月25日電／據大公網報導，得益於宏觀政策力度的加碼，人民幣匯率再現強勢拉升行情。9月25日，人民幣匯率中間價較上一交易日調升308點至7.0202，離岸人民幣匯率早盤也一度升穿七算關，觸及6.9993，創去年5月以來新高，但隨後升幅收窄並重新回到七算關上方。分析稱，美聯儲開啟降息周期引發的美元指數的回落，以及內地宏觀政策的利好拉動，是近期人民幣匯率走強的主因，鑒於美元短期或續疲軟，加之中國經濟復甦預期的增強，人民幣資產吸引力的提升將進一步帶動匯率的走升。



隨著美聯儲降息周期的啟動，美元指數呈現疲軟走勢。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指出，目前美元已出現第一波貶值，由於中國經濟復甦預期的持續增強，人民幣資產吸引力得到提升，並帶動近期人民幣匯率大幅、快速的反彈，且反彈幅度優於預期，“目前或正經歷第二波資本流入人民幣資產，並對人民幣匯率起到正向影響”。



瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）團隊提醒，人行本周已重啟14天期逆回購操作，並順勢調降該期限操作利率，此舉有助於滿足季末及國慶假期來臨前，市場流動性需求的增加。另一方面，美聯儲已開啟降息周期，50個基點的降息幅度不僅為人行提供了更多政策寬鬆的空間，也有助於部分紓解市場對人民幣匯率穩定性的擔憂。



人行：防範匯率超調風險



人行行長潘功勝日前重申，堅持市場在匯率形成之中的決定性作用，保持匯率彈性、強化預期引導，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。匯率政策方面，人行近期不斷釋放更清晰的政策立場，即堅持市場在匯率形成中的決定性作用、保持匯率彈性；同時，強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，防範匯率超調風險。



記者留意到，隨著近期主要發達經濟體貨幣政策的調整，人民幣匯率面臨的外部貶值壓力顯著紓緩，並開始重新轉向升值，僅8月人民幣兌美元匯率就升值2.4%。與之對應的是，8月以來美元指數下跌3%，目前正在100左右徘徊。



廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平分析，美聯儲降息力度超出市場預期，引發美元資產轉非美元資產需求快速釋放，進而帶動人民幣兌美元匯率的加速升值。他強調，未來人民幣匯率走勢主要取決於兩大因素。一是美聯儲降息操作的頻率和力度，若年內美國繼續降息2次，且幅度在50個基點以上，美元的貶值壓力或將增大，美元指數亦可能很快跌穿100。二是關注人行政策向寬鬆方向調整的步伐，包括降准頻率與幅度，政策利率調降水平等，“人民幣升值料會延續，年內匯率再度升穿七算關的可能性依然存在”。



