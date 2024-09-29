王英津：百年變局加速演進中的中國統一問題

王英津（中評社圖片） 中評社北京9月29日電（作者 王英津）當前，世界百年未有之大變局加速演進，國際力量對比深刻調整，世界進入新的動蕩變革期。隨著國際局勢的裂變，中國統一進程也進入一個機遇與挑戰並存的特殊時期，該時期的突出特點有二：一是台灣問題“國際化”，二是不確定、難預料因素陡然增多。這意味著中國實現國家統一的道路將充滿各種艱難險阻，為此，我們應增強憂患意識，堅持底線思維和極限思維，以應對隨時可能到來的各種風險挑戰。



一、中國統一被視為影響百年變局的重要變量



面對以“東升西降”為重要特徵的世界百年變局，中國逐漸改變過去幾百年來在國際事務中“刺激—反應”式的被動因應策略，轉而採取順勢而為、積極塑造、主動引領的進取策略。儘管百年變局並非完全由中國的民族復興所引發，資本主義的衰落才是重要原因，但美國卻將主要原因歸結於中國的民族復興，認為中國的民族復興挑戰了美國在世界秩序中的領導地位，其中，中國解決台灣問題被美國視為衝擊其世界霸權地位的第一張“多米諾骨牌”、影響百年變局走向的重要變量，甚至是百年變局的關鍵組成部分。美國擔心中國解決台灣問題會加速百年變局的進程，並使這一進程朝著對自己不利的方向演進。



從目前美西方國家的態度不難看出，它們不願意接受中國成為世界領導者，同時認為，阻止中國成為世界領導者的關鍵一步，就是阻止中國實現國家統一。為達到這一目的，它們運用通過涉台決議案、在國際組織中聯合發表涉台聲明、歪曲聯大2758號決議、到南海和中國近海巡航游弋、組織聯合軍演等方式，向中國表達其堅決反對採用武力方式解決台灣問題的決心和意志，並企圖讓中國意識到，倘若單方面武力解決台灣問題，它們將讓中國付出沉重的代價，以期迫使中國放棄解決台灣問題。

