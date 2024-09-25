韓國遭遇校園暴力學生比率四年連升

中評社香港9月25日電／韓聯社報導，韓國教育部25日發佈的一項調查結果顯示，今年韓國中小學生曾遭受校園暴力的比重時隔11年再次超過2%，且連續四年上升。



全國17個市道教育廳實施了2024年第一次校園暴力全面調查和2023年第二次校園暴力抽樣調查。全面調查于4月15日至5月14日面向小學4年級至高中3年級在校生共398萬人進行，抽樣調查于去年9月18日至10月17日面向小學4年級至高中2年級在校生中抽選4%的樣本（約19萬人）進行。



全面調查結果顯示，回答“曾遭受過校園暴力”的學生佔比為2.1%，較去年上升0.2個百分點。隨著各級學校疫後重啟到校上課，該比率已連續4年上升。在抽樣調查中，該比重同比上升0.1個百分點至1.7%，為自2018年以來的最高水準。



值得關注的是，年齡越小的學生回答曾遭受校園暴力的佔比越高。校園暴力受害者佔比依次是小學生（4.2%）、初中生（1.6%）和高中生（0.5%）。抽樣調查中，該比重同樣依次是小學生（3%）、初中生（1.2%）和高中生（0.4%）。



按類型看，語言暴力佔比最多，達到39.4%。身體暴力佔比由17.3%降至15.5%，網路暴力由6.9%升至7.4%，性暴力和索取錢財分別為5.9%和5.4%。