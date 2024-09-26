國新辦發布會：文物保護工作取得重大進展

國家文物局副局長關強（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月26日電（中評社記者 李子寧）國務院新聞辦公室25日舉行新聞發布會，國家文物局副局長關強出席介紹情況，並答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家下午好，歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天我們舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，我們邀請到國家文物局副局長關強先生介紹情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有，國家文物局文物古跡司（世界文化遺產司）司長鄧超先生，博物館與社會文物司司長劉洋先生，科技教育司司長羅靜先生。下面，我們首先請關強先生作介紹。



國家文物局副局長關強：各位新聞媒體朋友們，大家好！首先我代表國家文物局，向各位媒體記者長期以來對文物工作的關心、支持、幫助表示由衷的感謝！



我國擁有76萬多處不可移動文物、1.08億件／套國有可移動文物，40項世界文化遺產及4項世界文化和自然雙遺產，是名副其實的文物資源大國。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視文物和文化遺產的保護傳承，提出一系列新思想、新觀點、新論斷，為在新征程上推動文物事業高質量發展指明了前進方向。國家文物局全面落實黨中央、國務院決策部署，積極踐行保護第一、加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來的工作要求，讓文物和文化遺產在新時代煥發新活力、綻放新光彩，匯聚起推動高質量發展的強大精神力量。在以下五方面取得了重要進展。



一是文物系統保護全面加強。第四次全國文物普查有序實施，“應保盡保”理念漸入人心。長城、石窟寺、文物建築、廊橋、革命文物保護等有力推進。持續開展全國打擊防範文物犯罪專項行動、文物行業重大事故隱患專項整治行動，查處一批重大法人違法案件和安全事故，文物安全狀況持續向好。



二是文明研究闡釋不斷深化。“中華文明探源工程”第五階段成果豐碩，“考古中國”重大項目取得重要進展，進一步深化了對古國時代文明內涵的認知，進一步實證了中華文明起源和發展脈絡。南海西北陸坡一號、二號沉船深海考古邁向世界先進水平。推行建設用地考古調查勘探發掘前置的“先考古、後出讓”政策在24個省份落實落細。