文物局答中評：文物保護宣傳取得新進展

國家文物局副局長關強（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月26日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室25日舉行新聞發布會，國家文物局副局長關強在回答中評社記者提問時表示，近年來，國家文物局持續加大文物的保護宣傳，當前各個領域工作也都有了新進展，主要通過加大宣傳力度、打造精品節目、開放文物資源三方面的工作，實現了三個推動，即推動讓文物“活”起來、推動讓文物“熱”起來和推動讓文物“亮”起來。



中評社記者提問道，我們知道，想要發揮文物作為歷史承載和傳播的載體作用，就要通過文物“活”起來等方式。請問在深化文物價值闡釋傳播、豐富全社會歷史文化滋養以及增強人民精神力量方面，國家文物局開展了哪些具體工作？



關強表示，近年來，國家文物局持續加大文物的保護宣傳，當前各個領域工作也都有了新進展，剛才劉洋司長講到的博物館、紀念館開放，其實也是面向公眾的宣傳。國家文物局推出了兩批國家文物保護利用示範區，以21個省市縣為創建主體，激發了改革創新的活力。此外，我們還有百餘條文物主題游徑，串聯了各地的歷史文化遺產風貌。文物建築活化利用、國家考古遺址公園建設、公眾考古等舉措，讓廣大人民群眾親近文物、走近遺產，既豐富了百姓的文化生活，也增強了人民精神力量。特別是在深化文物價值闡釋傳播方面，我們深入推進中華文物全媒體傳播計劃，將文物資源轉化為媒介資源、教育資源、公眾資源，以文物傳播推動文明傳承。主要開展了以下幾方面的工作，實現了三個推動。



開放文物資源，推動讓文物“活”起來。我們加強與中央媒體、地方媒體、行業媒體、商業互聯網平台的信息溝通，會同全國兩百多家文博單位建立文物宣傳傳播矩陣，加強對重大考古發現、學術研究成果、重要展覽展陳的信息發布，提供多樣化的文物宣傳內容供給。剛才我們有的同志也介紹到了，像故宮的“數字文物”產學研應用體系、數字敦煌開放素材庫、絲綢之路數字文物共享平台等各地創新實踐案例，這些案例也獲評文物事業高質量發展案例，盤活文物資源、形成宣傳合力，共同講好文物故事。



加大宣傳力度，推動讓文物“熱”起來。我們聯合有關部門開展“何以中國 盛世中華”系列網絡宣傳活動、文物新媒體傳播精品推介活動等，組織“當一天普查員”“文物保護看基層”等主題宣傳活動。圍繞“考古中國”重大項目進展等舉辦了多場新聞發布會，組織各地開展7300餘項文化和自然遺產日宣傳展示活動，推動文物保護利用成果全民共享。