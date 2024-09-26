國家文物局：持續推進文物建築修繕活化利用

國家文物局文物古跡司（世界文化遺產司）司長鄧超（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月26日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室25日舉行新聞發布會，國家文物局文物古跡司（世界文化遺產司）司長鄧超在回答記者提問時表示，近年來，國家文物局會同有關部門和省（區、市），全力推進世界文化遺產申報保護與管理，取得一系列重要工作進展。我們將以中軸線申遺成功為抓手，切實推動北京老城的整體性、系統性保護，持續推進文物建築保護修繕、環境整治與活化利用，向世界展現古今交融的大國首都歷史文化積澱。



有記者提問道，近期，北京中軸線申遺成功，也引發了社會各界的關注。請問國家文物局在加強世界文化遺產保護傳承利用方面，推出了哪些舉措？下一步還有哪些工作計劃？謝謝。



鄧超表示，近年來，國家文物局會同有關部門和省（區、市），全力推進世界文化遺產申報保護與管理，取得一系列重要工作進展。我們連續推動世界文化遺產項目申報成功。十八大以來，已經連續推動了十項世界文化遺產項目成功申報，像近期的“北京中軸線”“普洱景邁山古茶林文化景觀”“泉州：宋元中國的世界海洋商貿中心”“良渚古城遺址”，這些項目申遺成功，使我國世界遺產總數達到了59項，保持領先優勢。



我們持續加大對公約的履約力度，創建了全球領先的監測預警體系，實施長城、故宮、避暑山莊、布達拉宮、莫高窟、大足石刻、麥積山等一大批重大文物保護工程，長城、大運河保護管理榮獲國際贊譽。



我們推動科技賦能遺產保護，敦煌的古代壁畫與土遺址保護多場耦合實驗室等達到世界先進水平，故宮文物建築三維激光掃描與數字建模，敦煌數字化保護標準體系，良渚古城遺址的保護展示和潮濕環境下土遺址的保護，避暑山莊石質文物保護等取得了突破進展。



我們持續提升國際影響力，中哈吉“絲綢之路”聯合申遺成功，我們主辦第44屆世界遺產大會，與世界遺產中心、國際古跡遺址理事會等開展多領域合作，為國際治理體系建設貢獻中國力量。