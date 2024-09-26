劉洋：三方面加強博物館事業發展工作

國家文物局博物館與社會文物司司長劉洋（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月26日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室25日舉行新聞發布會，國家文物局博物館與社會文物司司長劉洋在回答記者提問時表示，這幾年博物館在持續升溫，一些熱門博物館出現了一票難求的情況。這些數據都說明，公眾對優質文化產品的需求越來越高，對我們的工作也提出了越來越高的要求。作為博物館從業人員，接下來我們會從擴大優質文化的供給能力、繼續優化開放服務和積極拓展服務形式，打造公眾“身邊的博物館”三個方面不斷加強和改進工作。



有記者提問道，剛剛提到了很多博物館，我們注意到這兩年“博物館熱”一直在持續升溫，一些熱門的博物館也出現了預約難和一票難求的現象。請問國家文物局如何看待這一現象，會採取相關舉措來應對這些問題嗎？



劉洋表示，這幾年博物館在持續升溫，一些熱門博物館出現了一票難求的情況。在這裡我想跟大家分享一組數據，截至今年8月底，全國正式備案註冊的6833家博物館已經接待觀眾量達到了9.4億人次，其中暑期兩個月接待的觀眾量就達到了2.99億人次，其中有6個省的觀眾接待量都突破了1500萬，江蘇、山東、北京、浙江、陝西，還有廣東省，都達到了1500萬。像故宮博物院、中國國家博物館這些熱門博物館，都成了公眾旅遊的首選目的地。上個月，在內蒙古呼和浩特舉辦了第十屆博物館及相關產品和技術博覽會，短短4天，觀眾量就突破了35萬人次。正在上海博物館舉辦的古埃及文明大展，可能大家也都聽說了，自7月19日正式開展，兩個月以來觀眾量已經達到了58萬人次，基本上每天有1萬人次。



這些數據都說明，公眾對優質文化產品的需求越來越高，對我們的工作也提出了越來越高的要求。作為博物館從業人員，接下來我們會從以下幾個方面不斷加強和改進工作。



首先，要擴大優質文化的供給能力。其實“博物館熱”的背後是博物館“冷熱不均”的問題，如何讓博物館熱得均衡，是我們首先要面對的問題，我們會繼續統籌不同類別博物館的發展。今年上半年，我們公布了新一批央地共建重點博物館名單，對這些大館，我們會引導其發揮示範引領作用，通過大館帶小館，巡展、借展、聯合辦展等方式，把優質的文化資源直接送到基層。同時，我們也會開展中小博物館提升計劃，指導4000多家中小博物館進行特色化、差異化發展，為大家提供更多選擇。