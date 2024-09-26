國家文物局：我國文物科技工作取得長足進步

國家文物局科技教育司司長羅靜（中評社 李子寧攝） 中評社北京9月26日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室25日舉行新聞發布會，國家文物局科技教育司司長羅靜在回答記者提問時表示，近年來文物科技工作取得了長足的進步。國家文物局等13個部門聯合印發了《關於加強文物科技創新的意見》，對文物科技的全面深化改革進行了部署。下一步，我們將深入貫徹黨的二十屆三中全會任務部署，著重在優化科技創新任務布局、強化基地和平台建設、壯大科技創新人才隊伍等方面發力。



有記者提問道，我們注意到近些年來科技在文物保護和利用領域發揮著越來越重要的作用，我們想瞭解一下，國家文物局下一步將採取哪些舉措推進文物科技創新？



羅靜表示，近年來文物科技工作取得了長足的進步。國家文物局等13個部門聯合印發了《關於加強文物科技創新的意見》，對文物科技的全面深化改革進行了部署。我們部署實施了中華文明探源工程等一批重大科技項目，加強文物“防、保、研、管、用”等典型應用場景的科技供給。過去三年，僅國家重點研發計劃，我們就取得了289項新技術新方法，獲得專利授權235項。可以說，與國際相比，目前我們的土遺址保護、壁畫保護、紡織品保護等保護技術都已進入國際先進行列。今年，我們在國際標準化方面取得了重大突破，國際標準化組織文化遺產保護技術委員會成立，秘書處落戶中國。國家文物局的重點科研基地已經達到40家，下設125個工作站，行業科技創新體系布局進一步優化。下一步，我們將深入貫徹黨的二十屆三中全會任務部署，著重在以下幾個方面發力。



一是在優化科技創新任務布局方面，積極推動在國家重點研發計劃中設立文物領域重點專項，以文物價值的保全、延續、闡釋、管理利用為主線，優化科技創新布局，開展關鍵技術攻關，切實加強文物科技有效供給。



二是在強化基地和平台建設方面，積極推動設立全國重點實驗室、國家技術創新中心等國家級創新平台，打造技術和人才集聚高地。同時，完善國家文物局重點科研基地布局，服務重要領域和重點需求，加快文物考古標本資源庫、文物保護科技數據中心建設，實現科技資源共建共享。



三是在壯大科技創新人才隊伍方面，完善文物領域學科體系，推動產教融合，做大做實後備人才底座。同時，積極推進實施全國考古人才振興計劃，做強做優高層次人才塔尖。



