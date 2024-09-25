中國人民銀行開展3000億元MLF操作

中評社香港9月25日電／25日，中國人民銀行發布了9月中期借貸便利（MLF）開展情況。當日中國人民銀行開展3000億元MLF操作，中標利率2%，較上月下行0.3個百分點。



新華社報導，中國人民銀行發布公告顯示，為維護銀行體系流動性合理充裕，當日中國人民銀行開展3000億元MLF操作，期限為1年，最高投標利率2.3%，最低投標利率1.9%，中標利率2%。操作後，中期借貸便利餘額為68780億元。



“MLF利率下降，有助於進一步降低金融機構資金成本，有效滿足市場中長期流動性需要。”招聯首席研究員董希淼表示，這是24日中國人民銀行行長潘功勝宣布近期將降准、降息後，第一個下行的市場化利率。目前，7天期逆回購操作利率已成為中國人民銀行主要政策利率，此次MLF利率下降，體現了央行下調政策利率對市場化利率的引導作用。



由於當月有5910億元MLF操作到期，本次MLF操作為縮量續做。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期中國人民銀行將降准0.5個百分點、釋放1萬億元長期資金，銀行體系長期流動性缺口將大幅收窄，這使得此次MLF配合降准縮量續做，保持流動性合理充裕。



值得注意的是，此次MLF操作與公開市場操作分開發布。專家表示，貨幣政策工具的差異性定位越來越明朗。以往MLF操作與當天公開市場逆回購操作合併發布，此次MLF操作發布“另起爐灶”，進一步體現了其與7天期逆回購操作利率作為政策利率的差異，有利於推動MLF回歸中長期流動性供給工具的定位。