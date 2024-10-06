蔡正元答中評：要警惕賴清德宗教式“台獨”

孫中山圖書紀念館文教基金會董事長、前立委蔡正元不久前接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社香港10月6日電（記者 林艷）孫中山圖書紀念館文教基金會董事長、前“立委”蔡正元不久前接受中評社記者採訪表示，賴清德與過去幾任台灣地區領導人不同，他是把“台獨”當作宗教，只要有推進“台獨”的機會，就絕不會放棄，處在不可控的狀態。目前，賴清德已經大力肅清了黨內黨外的反對派，形成一種宗教式的“台獨”力量。



蔡正元表示，李登輝是“假台獨”，運用“台獨”工具和國民黨統派思想鞏固權位，所以掌權很久。陳水扁是“投機型台獨”，因為其大部分支持者都是台獨分子，所以他藉此來選舉贏得選票，但在任內除了歷史課綱外，並沒有很明顯推進“台獨”政策。蔡英文時期則開始執行“台獨”進程表，是改變民進黨“台獨”政策的關鍵，而賴清德則是更直接了當地在此基礎上大跨步前進。



蔡正元指出，賴清德是一個把“台獨”當作宗教的人，因為這種宗教驅動性，只要有機會，他一定會一直推進“台獨”進程表，絕對不會放棄。所以，如果大陸方面有人還認為賴清德在可控範圍，這個判斷是不對的。可以看到，賴清德已經大力肅清了黨內黨外的反對派，形成一種宗教式的“台獨”力量。鄭文燦的案子不能單純看成是一個貪瀆案，而是賴清德在殺雞儆猴。鄭文燦算是比較願意兩岸交流、“台獨”色彩比較淡的民進黨人士，屬於商業化的“台獨”，即便如此也不見容於賴清德。賴清德對黨內都如此，肅清黨外更不會手軟，柯文哲就是典型的例子。

