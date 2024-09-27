中評觀察：中非合作論壇展現新時代南方力量

2024年中非合作論壇峰會（中評社資料照） 中評社北京9月27日電（記者 李子寧）2024年中非合作論壇峰會9月在北京成功舉辦，此次峰會以“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”為主題，匯聚了中非雙方的政要、企業家和各界精英，共同探討合作新機遇，擘畫未來發展的新藍圖。中評社記者全程參與觀察此次峰會，認為有以下幾方面亮點：



一是高規格出席和廣泛參與。本次中非論壇峰會是中國今年舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交活動。中非合作論壇非方成員領導人、有關非洲地區組織和國際組織代表齊聚北京，共襄盛舉。可以說充分展現了中非雙方對本次峰會的高度重視和共同期待。



二是主題鮮明及內容豐富。此次峰會以“攜手推進現代化，共築高水平中非命運共同體”為主題，圍繞治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建“一帶一路”等議題展開深入討論。習近平主席在開幕式上發表主旨講話，闡述關於中非共建高水平命運共同體的新理念新主張，宣布對非務實合作的新行動新舉措。這些舉措和主張為中非關係的未來發展指明了方向。



三是成果豐碩合作進一步深化。峰會期間，中非雙方達成了一系列重要合作成果。通過《宣言》和《行動計劃》兩份重要文件，中非雙方進一步明確了合作的方向和重點。在經貿合作方面，雙方將深化貿易往來、擴大投資合作、加強基礎設施建設等領域的合作；在人文交流方面，雙方將加強教育、文化、旅遊等領域的合作，促進民心相通；在安全合作方面，雙方將加強在反恐、維和、打擊跨國犯罪等領域的合作，共同維護地區和平穩定。



四是推動了中非民間的相知相識。此次峰會期間舉辦了一系列豐富多彩的文化活動和交流項目，如文化展覽、藝術表演、學術研討等。這些活動不僅展示了中非各自的文化魅力和特色，也促進了雙方在教育、文化、旅遊等領域的合作與交流。同時也讓來華的非洲記者對中非合作的成果有了更深刻的認識，讓他們在北京邂逅中國傳統文化，親身感受中華文化的魅力，進一步增加了中非人民之間的友誼和相互理解。