快評：坐著高鐵過海峽　“2035去台灣”

中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮25日在新聞發布會表示，大陸已經建成並營運世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，福廈高鐵已經建到距離台灣島衹有200公里的地方，相信在兩岸同胞的共同努力下，這200公里的距離將會“清零”，兩岸民眾坐著高鐵過海峽的夢想會實現。



坐著高鐵過海峽，這是對未來美好的憧憬。三年前，曾有一首歌在兩岸熱唱，歌名叫《2035去台灣》，由孟煦東作詞作曲，孟煦東和龐惠晨演唱，其中唱到“坐上那動車去台灣，就在那2035年，去看看那外婆澎湖灣，還有那腳印兩對半……”有人認為歌曲表達不晚於2035年要把高鐵修到台灣的理想；也有人認為歌曲抒發了盼望兩岸統一的情感；等等。



坐著高鐵過海峽，是夢想，也是遠景規劃。2021年2月，中共中央、國務院印發《國家綜合立體交通網規劃綱要》，規劃期為2021至2035年，遠景展望到本世紀中葉。其中，規劃了福州至台北支線建設。



去年11月10日，“台海通道研討25週年”紀念活動日在廈門舉行，主題圍繞“福州平潭一新竹”北線規劃方案，聚焦如何建設台海通道。活動上披露，大陸“已具備連結閩台兩地高速通道工程技術”，兩岸地質地震專家持續跟蹤台海通道地質狀況。



將高鐵修到台灣不是夢。大陸已經建成並運營世界最大的高速鐵路網和先進鐵路網，鐵路總里程突破16萬公里，其中高鐵4.6萬公里。終有一天，兩岸會應通盡通，民眾能更方便地往來交流，多看兩岸美景，多品兩岸美食。