國慶假期北京將為市民遊客奉上“文旅大餐”

圖為市民遊客在2024年北京中秋國慶彩燈游園會欣賞彩燈。新華社記者 楊淑君 攝 中評社北京9月26日電／據新華網報導，賞璀璨花燈、觀精彩大戲、漫步京郊感受濃濃秋意……國慶假期，北京將推出眾多文化活動和豐富多元的旅遊線路產品，為市民遊客奉上“文旅大餐”。



在9月24日北京市舉行的國慶假日文旅活動新聞發布會上，北京市文化和旅遊局副局長孫健介紹，國慶期間，北京各級公共文化服務機構將組織開展燈會游園會、文藝演出、閱讀推廣、非遺體驗等文化活動843項、933場，較去年同期增長11%。



《花團錦簇》燈組再現長城腳下壯麗景色；《北京風物》燈組精細描繪老北京美食與茶文化；“京彩燈會”——2024年北京中秋國慶彩燈游園會將在國慶期間持續亮燈，通過九大主題展區200餘組創意燈組和各類主題活動，向遊客集中展示中國傳統文化魅力。



國慶期間，北京將發揮“演藝之都”資源優勢，依托各大劇院平台和演藝新空間，加強各門類優質演出供給。目前，全市已開票營業性演出307台1556場，主題展演、演唱會、音樂會、話劇、戲曲、親子演出、國外好劇等“百花齊放”，為市民遊客奉上高品質藝術盛宴。



孫健介紹，北京市文化和旅遊局整合景區、劇場、文化街區等資源，在假日期間持續推出“中軸線之景山追逐最美落日”等10條“漫步北京”逐日賞月線路；串聯特色鄉村、文化空間、郊野美景等資源點位，持續推出“山水田園 秋賞藝術盛宴”等12條金秋鄉村藝術漫游線路。



此外，北京市文化和旅遊局持續推出“月光下的北京”夜游推薦榜單，共有60個項目上榜，涵蓋景區公園、商圈夜市、主題樂園、文創園區等北京夜間豐富多元的文旅資源和新業態、新場景。



