沈陽故宮新推盛京圍場專題展

展出的“清明黃色綢貂皮褂”。（沈陽故宮博物院供圖） 中評社北京9月26日電／據新華網報導，今年是中法建交60周年。由沈陽故宮博物院、法蘭西學院聯合主辦的“搜苗獮狩 獷武雄風——清《盛京圍場全圖》與滿族人的漁獵生活”展覽於24日在沈陽故宮鑾駕庫開展。



展覽通過“盛京圍場”“行圍講武”“貢鮮定制”三個單元，詳述了盛京圍場的設置、功能、管理等內容，並以實例詮釋作為清代政治制度重要組成部分的清代圍場制度。



此次展出的核心展品《盛京圍場全圖》册頁，全套分為元部、亨部、利部、貞部和總圖共5本，繪制道光十九年（1839）盛京圍場共105圍地形圖，清晰繪制了各圍所處位置、圍場內不同區域的地形地貌、將士練兵狩獵的布圍路線圖，再現了八旗官兵在盛京圍場的行圍活動和狩獵區域，成為清代宮廷紀實性繪畫、地理輿圖的代表性作品，更是研究盛京圍場歷史沿革和狩獵活動的珍貴實物資料。



沈陽故宮博物院展示交流部部長付博說，行圍習武在清代備受重視，在眾多的官方圍場中素有“東盛京，西木蘭”之說。宮廷貴族和八旗官兵不斷前往圍場，以行圍狩獵方式演練和保持八旗軍戰鬥力，使其不致荒廢武功。盛京圍場設立於康熙年間，是東北地區最大的圍場。在此舉行的行圍有兩類，一種為有皇帝參加的臨時性行圍，另一種為八旗士兵的定期行圍。康熙、乾隆時期，盛京圍場最為興盛。