﻿城巴101號過海線　下月起試用氫能巴士

圖：城巴的氫能巴士將於10月1日起，展開過海路線測試，提供往返堅尼地城及觀塘裕民坊的101號線恒常服務，為期約1個月。（圖源：大公報） 中評社北京9月26日電／據大公報報導，記者鄭文迪報導：城巴的氫能巴士將於10月1日起，展開過海路線測試，提供往返堅尼地城及觀塘裕民坊的101號線恒常服務，為期約1個月。城巴同日推出“小童免費乘車日”，4至11歲乘客可使用八達通等電子支付工具，免費乘搭逾300條日間路線。



城巴表示，氫能巴士自今年初啟航以來，已經在九龍區的3條路線成功營運半年，早前更首次通過行車隧道，有見已經完成九龍區的測試，決定開展過海和長途路線測試。



氫能巴士首階段將會行駛101路線，為期1個月，並會在國慶當日推出“10.1新能源巴士免費體驗日”，安排雙層氫能巴士和雙層電能巴士，全日行駛過海路線101號線，屆時將免費接載乘客，穿梭觀塘、紅磡、中環及堅尼地城等多個地點，推動零成本的“無處不旅遊”體驗。



10.1推出小童免費乘車日



另外，城巴將於10月1日，推出“小童免費乘車日”，鼓勵市民出游及留港消費，優惠適用於逾300條日間路線，但不包括機場快線、口岸路線、開篷觀光巴士路線及通宵路線。4至11歲乘客須使用小童八達通，或其他城巴接受的電子支付工具，以享用相關優惠，系統在拍卡、掃描或感應支付工具後，將不會扣除任何車資。