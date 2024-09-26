打造芯片“鐵幕”？美國這一套行不通

這是8月1日在美國加利福尼亞州聖克拉拉拍攝的英特爾總部。美國英特爾公司當天宣布將裁減公司15%的員工，共計約1.5萬人。這是英特爾有史以來最大規模裁員。（圖源：新華社） 中評社北京9月26日電／據新華社報導，在美國不斷施壓下，美國和日本接近達成限制向中國出口芯片技術的協議。美國圍堵中國半導體產業已有時日，不光自己對華動作頻頻，還拉攏半導體產業鏈國家加碼對華出口管制。美國的做法不僅是對出口管制措施的濫用，也是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離。



近年來，美國將芯片產業作為對華競爭的重點領域。從拉攏盟友聯合圍堵中國到出台《芯片和科學法案》大力補貼本土半導體廠商，從針對華為的“限芯令”到圍繞先進半導體產品和技術對華出口的多項管制“補丁”，從芯片到生產芯片的設備，美國不遺餘力封鎖中國芯片產業發展空間。過去幾個月，美國政府多次派遣官員前往日本和荷蘭，圍繞如何協調出口管制規則進行磋商，施壓這些盟友追隨美國政策。然而，在芯片產業分工高度全球化的今天，美國強行與中國“脫鈎”，不僅沉重打擊美國本土芯片製造商，也嚴重威脅全球半導體供應鏈產業鏈安全。



今年4月，美國聯邦儲備委員會下屬的紐約聯邦儲備銀行發布評估報告指出，對華出口管制措施“給美國企業帶來重大損害”。比如，在失去中國客戶後，很多美國企業沒有找到新客戶，被迫減少就業崗位。再比如，對華出口管制措施造成相關美國供應商股價非正常下跌，美國企業市值近年來總計因此“蒸發”1300億美元。正因為預見到美國政策的“後挫力”，英特爾、高通和英偉達等美國芯片公司的高管曾試圖游說美國政府，不要切斷與中國這個最大市場的聯繫，否則將損害美國在技術革新方面作出的努力，最終導致美國在半導體領域失去競爭機會。美國半導體行業協會警告說，過於寬泛的單邊管制只會損害美國半導體生態系統，並不會促進“國家安全”。

