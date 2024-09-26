“金磚機遇”青年交流在俄羅斯喀山舉行

這是9月25日在俄羅斯喀山拍攝的“金磚機遇”青年交流對話會活動現場。（圖源：新華社） 中評社北京9月26日電／據新華社報導，9月25日，“金磚機遇”青年交流對話會在俄羅斯喀山舉行。活動由中國國務院新聞辦公室指導，中國日報社、中國駐俄羅斯大使館聯合主辦，21世紀報社、俄羅斯喀山聯邦大學聯合承辦，區域間國際合作協會、喀山聯邦大學孔子學院協辦。



來自中俄兩國的政府官員、媒體代表和專家學者，以及來自俄羅斯、印度、南非、巴西等金磚國家青年代表，圍繞“廣泛凝聚青年力量 推動金磚務實合作”主題進行深入探討，共同發布了《金磚國家青年合作發展倡議書》。



與會嘉賓認為，金磚機制有力促進了全球南方國家的團結合作，金磚國家成為塑造國際格局、維護全球穩定的重要力量。青年是文化交流和文明互鑒的生力軍，擁有開放的心態、創新的精神和無限的潛力。青年人應秉持全人類共同價值，加強對彼此文明文化的學習和瞭解，圍繞現代化、國際減貧、氣候變化、生態環保、南南合作等全球性議題，從青年人的視角加強研討交流、聯合研究，用青年人的方式開展信息傳播、知識共享，為拓展金磚合作、共同應對全球性挑戰不斷貢獻青年智慧和力量。



活動期間，中國日報社21世紀報社與俄羅斯聯邦韃靼斯坦共和國官方通訊社、喀山聯邦大學分別簽署了戰略合作框架協議。

