哈里斯競選團隊辦公室遭槍擊

左圖：哈里斯計劃27日前往關鍵搖擺州亞利桑那州拉票；右圖：23日，哈里斯競選團隊在亞利桑那州的一處辦公室遭槍擊，門窗上留下彈孔。（圖源：大公網） 中評社北京9月26日電／據大公報報導，亞利桑那州坦佩市警方24日表示，哈里斯競選團隊工作人員在該市使用的一處辦公室23日遭槍擊。當地媒體公布的照片顯示，辦公室玻璃門窗上有多處彈孔。警方說，槍擊可能發生在晚間，當時辦公室內沒有人。此次事件被定性為財產犯罪。事發辦公室由哈里斯競選團隊工作人員、亞利桑那州民主黨成員等共同使用。16日，這裡亦曾遭到襲擊，玻璃窗被類似氣槍的武器擊中。



亞利桑那州是今年美國總統選舉的關鍵搖擺州之一，最新民調顯示，哈里斯在該州支持率為46.5%，落後於共和黨總統候選人特朗普的48.7%。NBC稱，哈里斯計劃27日造訪亞利桑那州拉票。發生槍擊事件的坦佩市是一座“大學城”，亞利桑那州立大學就坐落在此處。NBC指出，若民主黨今年想要拿下亞利桑那州，坦佩市的選票非常關鍵。2020年大選中，拜登憑借約1萬票的優勢在亞利桑那州擊敗特朗普，而亞利桑那州立大學的學生手中握有約5.7萬張選票。



逾20州選舉官員收可疑包裹



亞利桑那州民主黨主席貝雅拉諾說，正在配合執法部門工作，“確保這一威脅被嚴肅對待”。今年以來，針對競選辦公室、票站等場所的襲擊和威脅層出不窮。7月13日和9月15日，特朗普兩次遭遇未遂刺殺。9月中旬以來，全美超過20個州的選舉官員收到可疑包裹，包括亞利桑那、佐治亞等關鍵搖擺州，美國聯邦調查局（FBI）已介入調查。據悉，部分包裹的白色粉末被證實是面粉，但尚不清楚其他包裹中是否存在危險品。8月，科羅拉多州一名男子受到聯邦起訴，原因是他在社交媒體上威脅要吊死選舉官員。



美國智庫兩黨政策中心公布的一項調查結果顯示，2020年11月至今年1月，全美36%的地方選舉官員已離職，創本世紀新高。美媒指出，對政治暴力的擔憂是促使選舉官員“出走”的主要原因之一。在科羅拉多州參與選舉工作的文員科佩斯說，過去4年間，她遭到數十次威脅，對方罵她是“惡魔”和“女巫”。馬里蘭州哈福德縣選舉主管泰勒說，當地選舉工作人員也收到大量辱罵信件，很多人無法忍受這種壓力而辭職。根據兩黨政策中心的調查結果，馬里蘭州選舉官員流失率高達46%。

