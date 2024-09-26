第43屆澳門國際馬拉松12月1日舉行

圖為第43屆澳門國際馬拉松新聞發布會現場。（圖源：海外網 記者富子梅攝） 中評社北京9月26日電／據海外網報導，記者從今天（25日）舉行的新聞發布會上獲悉，“慶祝中華人民共和國成立75周年及澳門特別行政區成立25周年—2024銀河娛樂澳門國際馬拉松”將於12月1日舉行。賽事設馬拉松、半程馬拉松、迷你馬拉松，名額分別為1600名、4800名、5600名。9月28日及29日開始接受報名。



據介紹，今年踏入第43屆的澳門國際馬拉松由澳門特區體育局、銀河娛樂集團及澳門田徑總會聯合主辦，起點設在奧林匹克體育中心運動場。馬拉松及半程馬拉松將於12月1日早上6時起步，迷你馬拉松則於6時15分起步。馬拉松及半程馬拉松路線將途經嘉樂庇總督大橋、世遺景點媽閣廟以及西灣大橋。



澳門特區體育局局長張子軒表示，“雙慶”盛事為本屆澳門國際馬拉松賦予了特殊意義，將有助持續推動澳門體育事業發展，發揮體育品牌賽事的聯動效應，以“體育＋”促進澳門經濟適度多元發展。



為鼓勵參賽者創造佳績，本屆賽事特別設立“銀娛回歸杯”獎項，得獎參賽者將獲得由賽事主辦單位送出的獎品。同時，今年將繼續舉辦“馬拉松嘉年華”等一系列賽事周邊活動。據悉，這是銀河娛樂集團連續第21年支持澳門國際馬拉松賽事，並連續第二年作為主辦方參與其中。