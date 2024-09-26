稅收征管合作論壇在港舉行

第五屆“一帶一路”稅收徵管合作論壇現場。（大公報林少權攝） 中評社北京9月26日電／據大公報報導，記者李樂兒報導：稅收營商環境的挑戰日益嚴峻，複雜性不斷增加，香港作為國際金融中心，是外資進入內地的重要樞紐。亞洲─大洋洲稅務師協會主席崔慶昭今日在第五屆“一帶一路”稅收征管合作論壇指出，全面性避免雙重課稅協定，有助提升香港作為工作以及營商投資地方的吸引力，希望通過是次討論和磋商平台，加快推行相關協定的簽訂。



對於稅收模型的建立，格魯吉亞稅務局國際關係司司長薩姆森·烏裡迪亞表示，稅收不僅要提高程序效率，還要構建相關環境，實現共建發展，通過提高稅收確定性和稅收征管的透明度，建立公平公正的稅收環境。他指出，從紙質服務提升到電子服務，溝通及反饋的閉環很重要。



論壇上，匈牙利國家稅務和海關局審計司司長蒂博爾·霍瓦特、塔吉克斯坦收入委員會主席達夫特拉佐達·納薩塔羅以及厄瓜多爾稅務局信息技術規劃和數據管理主管保利娜·科雷亞都提及，數字化轉型對於簡化稅務處理流程有重要作用。保利娜·科雷亞認為，轉型的關鍵一方面在於關注納稅人需求和有價值的服務，讓電子化普及至不同人群，另一方面還需招募高新技術人員，進行技能培訓和激勵，變更管理部幫助更好的過渡。