觀察：中馬經貿合作助力中國東盟互利共贏

1月5日，福建省泉州市永春縣委、縣政府同馬來西亞馬六甲歷史城區（雞場街）工委會在馬六甲聯合主辦文藝匯演及特色產品展示活動，共慶中馬建交50周年。馬來西亞馬六甲歷史城區（雞場街）工委會供圖 中評社北京9月26日電／據人民日報報導，9月24日，第21屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會（以下簡稱“東博會、峰會”）在廣西南寧拉開帷幕。本屆東博會、峰會由馬來西亞擔任主題國。接受人民網專訪的中馬專家表示，近年來，中馬經貿合作成果豐碩，雙邊合作潛力巨大，為建設更為緊密的中國—東盟命運共同體匯聚動力。



推動各自現代化進程



中國同馬來西亞隔海相望，兩國友誼源遠流長。鄭和七下西洋，“雲帆高張，晝夜星馳”，五次駐節馬六甲，在馬來西亞家喻戶曉。昔日鄰邦“迥隔於煙霞縹緲之間”，如今，兩國正攜手推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階。



中國與馬來西亞同為亞太重要成員、發展中國家、新興市場經濟體，在經濟發展和貿易合作中擁有廣泛的共同利益。中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員、東南亞研究中心主任許利平在接受人民網記者專訪時表示，在中國與馬來西亞開展的各領域合作中，經貿合作具有先導性。



馬來西亞是中國在東盟的第二大貿易夥伴和第一大進口來源國。2022年，中馬雙邊貿易額首次突破2000億美元。截至2023年，中國已經連續15年成為馬來西亞第一大貿易夥伴國，連續多年成為馬來西亞主要投資來源國。



馬來西亞中國公共關係協會副會長、馬六甲歷史城區（雞場街）工委會主席顔天祿表示，在馬六甲，共建“一帶一路”倡議為馬中雙邊經貿合作帶來了實在成果。



顔天祿說，馬六甲歷史城區（雞場街）同中國多個著名的歷史文化街區建立友好關係以來，多次攜手開展文化交流和特色產品展示活動，不僅為兩國推進民心相通注入動力，也帶動當地旅遊產業發展，促進經濟互惠合作。

