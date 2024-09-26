“祝福祖國”蔬果花籃正式亮相天安門廣場

9月25日拍攝的天安門廣場“祝福祖國”巨型花籃。（圖源：新華社） 中評社北京9月26日電／據新華社報導，天安門廣場的中心位置，“祝福祖國”巨型花籃的相關布置已於25日完成，籃內選取了具有美好寓意的蘋果、葫蘆、南瓜等蔬果和牡丹、月季、向日葵等花卉，體現“蔬果飄香，繁花似錦”理念，表達對祖國繁榮富強、欣欣向榮的美好祝福。據悉，花壇底部直徑45米，為如意圖案，寓意吉祥如意、國泰民安。巨型花籃頂高18米，籃體高16米，籃盤直徑12米。籃體南側書寫“祝福祖國，1949－2024”字樣，在籃體北側書寫“普天同慶，1949－2024”字樣。兩側綠地延續吉祥如意花帶布置方式，花卉布置總面積5050平方米，兩側花球共18個。隨著國慶節臨近，“大花籃”吸引了一批又一批遊客拍照留念，在裝點首都秋日的同時也帶來了對祖國的無限祝福與美好願景。



“花籃的寓意非常好，顔色也很鮮艶、很漂亮，寓意我們中國國泰民安，長長久久！”羅女士帶隊的旅行團由來自粵港澳大灣區各地的十幾位退休職工組成，她們一行人計劃在北京深度游玩參觀，並已經預約了觀看10月1日的國慶75周年大升旗儀式。



據悉，天安門廣場大花籃已經持續亮相了十多年，每年國慶去天安門看升旗、賞花籃也成為民眾期待的重要慶祝活動。根據每年的實際情況，籃內會選擇不同的花果，底座花壇也會更換成不同的圖案。