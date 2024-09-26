“沙田精神號”賀國慶　設計師親述背後故事

沙田區的主要街道皆掛上國旗，充滿國慶的喜慶氣氛。 “沙田精神號”藝術裝置設計師蕭國健。 中評社香港9月26日電／今年是中華人民共和國成立75周年，沙田民政事務處及沙田各界慶委會將舉辦多項精彩活動，與市民一起慶祝這個大日子。其中，一座“沙田精神號”藝術裝置將會在9月27日正式登場，與市民同賀國慶之餘，亦成為沙田區的新打卡點。“沙田精神號”藝術裝置設計師蕭國健近日接受媒體訪問，講述設計背後的故事。



沙田精神是一種“探索”



香港國際機場1998年啟用前，香港歷史飛機協會及一班本地歷史飛機愛好者參照當年的“費文雙翼飛機”，複製了一架命名為“沙田精神號”的復古飛機，在機場開幕禮上進行飛行表演。之後，“沙田精神號”懸掛在機場一號客運大樓作長期展覽，成為機場地標。



由於“沙田精神號”標誌著香港飛行歷史的起點，更象徵著一股不撓的精神，沙田民政事務處趁著國慶75周年，打造一座全新的“沙田精神號”藝術裝置，希望讓市民重溫歷史壯舉，並成為新的打卡點，吸引遊客到訪沙田。

“沙田精神號”藝術裝置約9米乘8米，仿照“沙田精神號”原型，將由9月下旬起在沙田大會堂及沙田圖書館中間的平台公開展示，為期至2025年2月底。



“我們團隊做資料搜集的時候，發現沙田最早期就是一片荒地，但竟然做過飛機起飛的嘗試！”蕭國健說，一百多年前的沙田，地方空曠，費文兄弟發明飛機後去了不少地方試飛，最後選中了香港現時沙田大會堂一帶的位置，創造了香港首架動力飛機成功試飛的壯舉。



在沙田出生、長大的蕭國健，驚訝自己並不瞭解這段歷史。在他的童年記憶中，沙田並不是一個“先進”的地方，“上世紀80年代的沙田，和現在的城市景觀很不同，沒有那麼多設施，但依山傍水，生活在這裡是很開心的，無拘無束，想做什麼就做什麼。”



蕭回憶道，自己小時候經常沿著城門河踩單車，“我們沙田人，每人擁有最少一部單車，踩遍整個沙田。”



隨著時間推移，蕭國健見證沙田有了新定位，越來越多運動配套在此建成：壁球館、運動場、體育學院⋯⋯發展至今包羅萬有，其他地區的居民都會來沙田遊山玩水、每年端午來此觀賞龍舟競賽，沙田也在“體育”定位上孕育出很多出色運動員，是香港人的共同回憶。對蕭來說，沙田精神是“探索”，就如當年飛機試飛，要不斷嘗試，從百多年前到現在，沙田總是尋找新的領域突破。



點、線、面連結沙田回憶



“回家”是“沙田精神號”藝術裝置的重要設計理念。已搬離沙田多年的蕭國健，長大後回到沙田進行創作，他帶著小朋友重遊舊地，走過新城市廣場至沙田大會堂，再漫步城門河，感覺就像回家一樣，仍是如此舒適。



香港的發展步伐很快，每天都有新事物發生。但在蕭國健看來，“一個地方留下的歷史，包括建築、文化古蹟、老店鋪，才是值得細味的地方特色。”他想讓市民慢慢行走沙田，配合藝術裝置，瞭解這裡的過去和現在。

