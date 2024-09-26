京港滬港高鐵動臥列車全面提質升級

10月1日起京港、滬港間高鐵動臥列車全面提質升級，新研製的復興號智能動臥列車在京港、滬港間上線運行。（圖源：大公網） 中評社北京9月26日電／據大公報報導，京港、滬港往來更方便了！國鐵集團宣布，10月1日起，北京西、上海虹橋與香港西九龍間開行的高鐵動臥列車將全面提質升級，新研製的復興號智能動臥列車在京港、滬港間上線運行。提質升級後，列車最高運行時速由250公里提高到300公里，北京到香港可提前1小時2分鐘抵達。此外，列車設備設施更加完善，服務品質進一步提升，車廂更安靜、溫度更舒適，堪稱“移動的星級酒店”，夕發朝至優勢更加明顯。



車廂更安靜 溫度更舒適 服務更細心



國鐵集團客運部負責人介紹，為進一步提升香港與內地間跨境旅客出行體驗，在中央港澳辦、香港特區政府的支持下，國鐵集團與香港鐵路公司密切合作，對京港、滬港高鐵動臥列車進行提質升級，組織裝備製造企業，在復興號智能動車組技術提升版列車平台的基礎上，全面優化車內功能布局和服務設施，研製了復興號智能動臥列車，將既有和諧號動車組列車升級為復興號智能動臥列車，旅客乘坐體驗更加溫馨舒適。



據介紹，北京西至香港西九龍的D909／910次升級為G897／898次，上海虹橋至香港西九龍的D907／908次升級為G899／900次。同時，為滿足旅客國慶假期出行需求，9月30日加開香港西九龍至北京西的G898次列車，10月1日、2日京港、滬港間實行雙向開行，後續安排在旅客出行需求最為集中的每周五、周六、周日、周一雙向開行。

