富權：民進黨弄巧反拙，韓國瑜順水推舟

中評社香港9月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：民進黨弄巧反拙，韓國瑜順水推舟。以下為文章內容。



上演了半年多的台灣“民主基金會”執行長的人選爭執大戲，昨日終於降下帷幕。“民主基金會”昨日上午召開董事會，主要議程是推選執行長。這是韓國瑜在今年二月當選“立法院長”，並因此而依慣例當選“民主基金會”董事長後，首次出席董事會議。因為此前韓國瑜提名的執行長人選盧業中，遭到民進黨當局的反對，而韓國瑜也曾多次沒有出席董事會議，因而被外界視為“卡韓”。昨日，韓國瑜終於出席董事會議，但卻接受了“外交部長”林佳龍推薦的廖達琪，從原任的代理執行長（此前是副執行長）真除，接任執行長；而由韓國瑜力推的政治大學外交學系教授盧業中，則出任首席副執行長。其餘兩位副執行長，則是由“外交部”提名的前駐印度“公使”陳牧民及前駐紐約辦事處長李光章。據廖達琪會後透露，會中氣氛非常祥和，僅花五、六分鐘即完成人事案的討論，最後無異議一致通過。



對此，韓國瑜於會後在其臉書發文表示，許多好朋友都在關心台灣“民主基金會”執行長的結果。其實從二月份上任以來，基金會執行長的人選一直都是朝野針鋒相對的戰場之一。過去半年以來，執政黨希望能找到一個他們屬意的人擔任執行長一職。然而，在韓國瑜看來，眼下很難有適當人選在學養、見識與經歷上比盧教授出類拔萃。盧業中教授長期深耕外交政策領域，積極參與國際交流活動，在相關研究領域著作等身；去年擔任過“美國教育部與學術交流基金會”主講人、也是“美國國務院國際領袖人才訪問計劃”的訪問學人。他相信衹有用人唯才、才能避免再有人事任命流於政黨魁儡之弊的攻訐。



韓國瑜又指出，直到前天上午林佳龍向他提出現任副執行長——中山大學的廖達琪教授，此事才有了變化的契機。韓國瑜說，他與廖達琪教授相識多年，出身眷村二代的她熱愛“中華民國”，一直以來都在民主運動與外交領域展現出自己的影響力、專業度與執行力，更在二零二零年的“總統”大選中，幫助他的“外交”板塊出謀劃策、裨益良多。為免基金會人事一案繼續歹戲拖棚，非常感謝盧業中教授願意屈居副執行長一職，繼續為“民主基金會”的事業鼎力相助。



在表面上看，林佳龍與韓國瑜的“角力”，是遵循“政治是妥協的藝術”的原理，各讓一步，執政黨為了能讓“民主基金會”充分發揮“二軌外交”的作用，忠實執行民進黨當局的“外交路線”，而擋下了堅持“九二共識”的盧業中；但為了避免讓外界“卡韓”的傳言成真，卻也願意退後一步，不再堅持原定的“親綠”人選，而是在“民主基金會”內部“擢升”，由原是副執行長、現任代理執行長的廖達琪“真除”，而盧業中則擔任首席副執行長亦即廖達琪原先的職務。按照林佳龍的想法，由於在“二零二零”大選時，廖達琪是韓國瑜“國政顧問團”的召集人，相信將能為韓國瑜所接受。如果能夠達成，就是首次的“朝野合作”，而且也可化解人們對“卡韓”的質疑。

