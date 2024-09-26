﻿特區政府：港院校與外界正常交流

特區政府強調，一直致力維護學術自由和院校自主，而兩者均受到基本法保障。（圖源：大公報） 中評社北京9月26日電／據大公報報導，特區政府昨日表示，對於所謂人權觀察和香港民主委員會9月24日發表有關香港學術自由情況的報告，予以強烈譴責和反對。報告的內容全是惡意抹黑、以偏概全，特區政府必須指出其謬誤，以正視聽。



特區政府發言人表示，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功的基石。特區政府一直致力維護學術自由和院校自主，兩者均獲基本法保障。自香港國安法實施以來，本港學者和專上院校繼續與境外和校外合作夥伴進行正常交流活動。＼大公報記者 龔學鳴



特區政府發言人強調，香港居民的基本權利和自由一直根據基本法在憲制層面獲得保障。香港特區維護國家安全的法律特別重視人權。香港國安法實施後，香港居民繼續享有各項權利與自由，包括學術研究、文學藝術創作和其他文化活動的自由、發表自由、集會自由以及結社自由的權利等。基本法第137條列明各類院校均可保留其自主性並享有學術自由。香港居民可依法行使發表自由的權利，包括基於事實而對政府的施政或官員的決策作出批評。



受訪者用化名 可信性存疑



發言人續說，香港國安法和《維護國家安全條例》清楚訂明構成罪行的元素和刑罰、例外情況和免責辯護，按法治原則堅持積極防範、依法制止和懲治危害國家安全的行為和活動，只針對極少數危害國家安全的人和組織，保障廣大市民的人身和財產安全，奉公守法的人包括學生、學者及其他學術界人士不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網，根本毋須擔心。



發言人指出，留意到所謂報告引用的大多數受訪者都使用化名，這是反華勢力慣常使用的伎倆，令人難以確定受訪者是否真有其人，可見所謂報告的真實性及可信性存疑。



對於所謂的報告捏造香港學術自由被削弱的不實內容和不負責任言論，發言人強調，學術自由是香港一直推崇的重要社會價值，亦是香港高等教育界賴以成功的基石。特區政府一直致力維護學術自由和院校自主，兩者均獲基本法保障。這些保障明確及具體，其效力從未變更。自香港國安法實施以來，本港學者和專上院校繼續與境外和校外合作夥伴進行正常交流活動。

