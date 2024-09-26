網評：時隔44年，東風導彈再度震懾太平洋

中評社北京9月26日電／東風怒放震大洋



來源：大公報 作者：馬浩亮



時隔44年，解放軍火箭軍向太平洋海域發射一枚洲際彈道導彈。上一發發射，還要追溯到1980年5月18日發射東風－5導彈。但當時，中國公開使用的名義是發射“遠程運載火箭”。因此，本次是中國第一次明確宣布發射“洲際彈道導彈”，這既是一種軍事透明與自信，也更增添了戰略威懾。



在解放軍現役的導彈體系中，具備全球打擊能力的洲際彈道導彈，主要包括由火箭軍陸基發射的東風－31、東風－41、東風－5，以及海軍核潛艇部隊潛射的巨浪－2、巨浪－3。其中，2019年國慶大閱兵首次亮相的東風－41，是解放軍射程最遠、攜帶核彈頭最多的洲際導彈，具有比東風－5更好的機動發射、突防、精確打擊能力。



此前，“東風”系列洲際導彈的訓練發射，通常以西部戈壁沙漠地帶為靶區。今次選擇直射太平洋公海，射程更遠，實戰意義更明確。這種發射，一是驗證裝備性能，即導彈是否能夠達到相應的設計精度、射程、速度等關鍵參數指標，導彈發射裝置如發射井、發射車等是否正常運行；二是檢驗部隊的戰鬥力水平，檢驗整個作戰系統的值班、備勤、響應、執行等各環節，能否能夠高效遂行發射任務。



通過此類訓練性發射，可對洲際彈道導彈狀態作出評估，並有針對性地進行維護和改進。必須做到絕對可靠，才能確保“大國長劍”發揮威力，在關鍵時刻出奇制勝，一劍封喉。