網評：央行“三箭”穩經濟振市場惠民生

中評社北京9月26日電／央行“三箭”穩經濟振市場惠民生



來源：大公報 作者：靖偉



9月24日，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會主要負責人介紹了金融支持經濟高質量發展有關情況。多項重磅政策同時推出，加大貨幣政策調控力度，進一步支持經濟穩增長。一是7天逆回購操作利率下調0.2個百分點，二是近期將下調存款準備金率0.5個百分點，三是降低存量房貸利率預計平均降幅大約在0.5個百分點左右。此外，將全國層面的二套房貸最低首付比例由25%下調到15%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例。



央行“三箭”齊發，政策導向清晰明了，即通過貨幣政策調整支持經濟高質量發展。時間進入第四季度，即將到了經濟收官時刻，需要政策在最後一個季度進行衝刺。



上半年國內生產總值（GDP）同比增長5.0%。分季度看，一季度GDP同比增長5.3%，二季度增長4.7%。這意味著，要想實現全年經濟增長5%的預期目標，下半年需要更加有效的政策發力，確保經濟穩中有進。



調整政策支持高質量發展



三季度的經濟數據尚未公布，從1至8月份的主要經濟數據看，雖然穩的基調沒有變化，但也面臨著一些制約因素，如消費恢復還需繼續加力，居民消費信心和意願仍需提升和加強。此外，財政收入呈下降趨勢，仍需採取措施防範通縮風險，股市、樓市“不振”也對市場信心帶來負面影響。在此情勢下，需要更加有效貨幣金融政策綜合發力，釋放資金活水，降低資金負擔，提振供給側活力和消費端熱情，形成年底穩經濟的衝刺動力。因此，央行“三箭”齊發，正當其時。