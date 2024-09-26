網評：拓寬合作強化“超級聯繫人”角色

中評社北京9月26日電／拓寬合作強化“超級聯繫人”角色



來源：大公報 作者：容海恩



中非合作論壇北京峰會早前舉行，50多個非方成員領導人、非洲地區組織和國際組織代表應邀出席，象徵中國與非洲各國的關係踏上一個新里程，不但彰顯了中國作為大國應有的擔當，亦將中非雙邊關係提升至戰略關係層面，共築人類命運共同體的“全球南方時刻”。



這次峰會以《攜手推進現代化，共築命運共同體》為主題，筆者十分認同和支持國家主席習近平提出的“六個現代化”及“十大夥伴行動”，相信能夠為中非未來發展指明方向，促進中非的合作關係，香港要把握國家所建立的良好基礎，積極參與“一帶一路”建設，發揮自身優勢，貢獻自身力量。



中非合作論壇作為中國與非洲之間的重要合作平台，自2000年成立以來，分別在2006年、2015年及2018年舉行峰會，今次則是第四次舉辦。過去三次峰會中國均有提供無償援助或無息貸款，金額以數以百億美元計算；今次峰會，中國除了再次向非方提供無償援助外，更在經貿方面提供更多優惠政策，不斷深化雙方在政治、經濟及社會等領域的合作。



多個領域不斷深化合作



筆者認為，峰會能夠加強雙方的政治互信，特別是在地緣政治風險頻繁且越趨多樣化的環境下，中非雙方能夠一直維持高度重視政治互信、堅持相互尊重、平等相待的原則是十分重要，就此中國堅定支持非洲國家維護主權和領土完整，反對外部勢力干涉非洲內政；非洲國家也堅定支持中國在人權等問題上的立場，建立了中非合作的基礎。



今年8月下旬發布的《中國─非洲國家共建“一帶一路”發展報告》2024版藍皮書指出，中國已與52個非洲國家以及非洲聯盟簽署了共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，並且已連續15年穩居非洲第一大貿易夥伴國地位。在中非貿易規則“軟聯通”的支撐和保障下，去年中非貿易額達到2821億美元，連續第二年刷新歷史峰值；而截至去年年底，中國對非直接投資存量超過400億美元。預期今年中非貿易投資繼續保持穩步發展勢態，充分顯示出中非經貿合作的強大活力和韌性。

