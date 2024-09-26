網評：香港國際金融中心地位實至名歸

中評社北京9月26日電／香港國際金融中心地位實至名歸



來源：大公報 作者：青平



近年媒體經常報導“新港國際金融中心之爭”，甚至有觀點認為香港在競爭中已落入下風。真是這樣嗎？事實和數據均表明，香港金融業在多個領域遙遙領先於新加坡，整體金融實力仍占優勢。近日，英國智庫Z／Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布的第36期《全球金融中心指數報告》中，香港兩年來再度超越新加坡，位居全球第三，並在亞太區居首。



從股票市場看，港交所上市公司數量、市值、日均成交額分別是新交所的4倍、5倍和11倍，IPO數量和金額遠超新交所。今年以來，新加坡有20多家公司退市，新交所的上市公司總數由10年前的近800家跌至2季度末的622家，僅為香港（2624家）的1／4。新加坡上市公司總市值約0.81萬億美元，僅為香港的1／5（香港上市公司總市值為3.99萬億美元）。2024年7月，新加坡股市日均成交額僅11.5億美元，約為港交所同期日均成交額的1／11（126.5億美元）。今年上半年，新交所衹有1家公司新掛牌上市，集資額僅0.2億美元，而港交所有30家公司IPO，集資額17.2億美元。



資產管理業務發展迅速



從資產管理看，香港是僅次於瑞士的全球第二大跨境財富管理中心，家族辦公室業務發展潛力巨大。香港資產管理業務發展迅速，長期優於新加坡。瑞銀集團行政總裁表示，預計香港將在2027年或更早超越瑞士成為全球第一的資產管理中心。新加坡金管局公布的最新數據顯示，截至2022年底，新加坡資產管理總值為3.65萬億美元，同比下跌9.3%，是2017年以來首次下跌，低於同期香港3.91萬億美元的資產管理規模。近年來香港家族辦公室業務快速發展，截至2023年底，香港超高淨值人士數目為5957人，多於新加坡的4783人，單一家族辦公室數目2700家，約為新加坡的兩倍（1400家）。