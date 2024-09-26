網評：“嫦娥”既是中國的，又屬於全人類

中評社北京9月26日電／“嫦娥”既是中國的、又屬於全人類



來源：中國網 作者：鐘葳 中國網時事評論員



浩瀚無垠的宇宙，從古至今都寄托著人類的夢想。人類對太空的每一次探索，都是智慧與勇氣的見證。中國航天人既是這一輝煌事業的創造者、也是見證者。



從神舟一號到神舟十八號，從嫦娥一號到嫦娥六號，從空間交會對接到空間站建造。一代代中國航天人以堅韌與毅力，不斷攻堅克難，破解技術密碼，化解未知難題，將一個個“不可能”化為“可能”，在中國人探索星辰大海的征途中留下了無數個“驚嘆號”，探月工程就是其中之一。



9月23日，習近平總書記在北京接見探月工程嫦娥六號任務參研參試人員代表時強調，探月工程成果凝結著我國幾代航天人的智慧和心血，從一個側面展示了我們這些年在科技自立自強上取得的顯著成就，充分展現了中國人的志氣、骨氣和底氣。他還指出，探月工程始終秉持平等互利、和平利用、合作共贏的原則，“嫦娥”既是中國的、又屬於全人類，為國際科技合作提供了廣闊舞台，為全球深空探索貢獻了中國智慧和中國力量。我們要繼續敞開胸懷，深入推進多種形式的航天國際交流合作，同各國分享發展成果、完善外空治理，讓航天科技成果更好造福人類。



“乘天地之正，而禦六氣之辯，以游無窮者”。出自《莊子•逍遙游》的這句話，表達了以天地自然為根基、駕馭萬物變化，在無垠的宇宙中追求無窮的境界。而這一理念在當今中國航天人身上也有所體現。中國航天人正是秉承著“天地之正”、“駕馭六氣”的精神，勇攀科技高峰，推動中國航天事業實現從無到有、從有到強的跨越式發展。



中國航天人的“六氣”體現為志氣、骨氣和底氣。志氣，是中國航天人自強不息、勇攀高峰的動力源泉；骨氣，則是面對困難和挑戰時不屈不撓、堅守信念的頑強精神；而底氣，則源自對科技自立的自信與實力。這種志氣、骨氣與底氣的結合，推動了中國航天事業不斷邁向新的高度。

