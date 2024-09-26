網評：總統選舉後，斯里蘭卡刮政治“新風”

中評社北京9月26日電／總統選舉後，斯里蘭卡刮起政治“新風”



來源：中國網 作者：王瑟 中國現代國際關係研究院南亞研究所副研究員



9月21日，南亞島國斯里蘭卡時隔五年再度舉行總統選舉。次日晚間，選舉結果出爐，“國家人民力量”聯盟（NPP）領導人阿努拉•庫馬拉•迪薩納亞克當選斯里蘭卡新一任總統。作為斯里蘭卡政壇著名的左翼政治家，迪薩納亞克相比其前任更加強調“變革”。他的上台，也預示著斯政壇即將刮起一股政治“新風”。



迪薩納亞克現年55歲，出生於斯里蘭卡北中省一個普通工人家庭，家境並不優渥。受當時盛行的左翼思潮影響，自學生時代起，他就積極投身於政治，並與斯里蘭卡國內知名的馬克思主義政黨——人民解放陣線（JVP）結下不解之緣，人民解放陣線將前蘇聯的錘子和鐮刀作為自己的標誌。1995年，他當選該黨的中央委員，並於五年後首度當選國會議員。2014年，在“人民解放陣線”第17次全國代表大會上，他當選為該黨領導人，隨後於2019年聯合20餘個左翼政黨組建“國家人民力量”聯盟，意圖競逐總統寶座。但在那次選舉中，他只贏得3%的選票。然而僅僅五年之後，他就贏得42.31%的選票，“逆襲”成為本次總統選舉的最大贏家。



迪薩納亞克及其所在的“人民解放陣線”因其“左翼”身份，長期在斯里蘭卡政壇中處於相對邊緣的位置。此次迪薩納亞克取得大勝，凸顯了斯里蘭卡民眾在經受2019年恐襲、新冠肺炎疫情和國家破產三重打擊後的求新求變之情。民眾希望他能夠打碎斯里蘭卡政壇“陳舊腐朽”的舊有格局，帶領國家走出破產的陰霾。而與其他老牌政治家相比，迪薩納亞克在政治主張上確有其獨到之處，這也是斯里蘭卡民眾對其寄予厚望的關鍵因素。



在政治領域，迪薩納亞克旗幟鮮明地打出“反腐”旗號，提出在上台後將徹底清除斯里蘭卡政壇長期存在的貪污腐敗、家族政治、任人唯親和官商勾結現象，推翻“精英統治”，建立“親民政府”。在選前最後一場競選活動中，他聲情並茂地表示，“即使在今天，政客們也認為他們可以像過去一樣利用金錢來贏得選舉，但我們則從基層而來，並贏得了人民的真心支持”。在其競選宣言中，他也提出了實現“政治清明”的一系列具體路徑，包括制定新憲法、修改議會選舉規則、限制議員特權等。



經濟紓困是迪薩納亞克施政的重中之重。在勝選後，他第一時間表示，就任後的首要目標將是穩定經濟。為此，他提出要建立“以生產為基礎”的經濟體系，根據斯里蘭卡自身的要素禀賦重點發展礦產、信息技術、旅遊、文創、農業、海洋資源等行業。他尤其關注民生疾苦，多次表示上台後將致力於穩定物價、增加就業，擴大教育和醫療開支，改善普通民眾生活。在關鍵的債務重組問題上，他認為，斯里蘭卡要與國際貨幣基金組織（IMF）就部分條款重新談判，修正過於“嚴苛”的放款條件，減輕普通民眾的債務負擔。

