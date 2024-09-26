網評：打造“強磁場”　擴大“朋友圈”

中評社北京9月26日電／打造“強磁場” 擴大“朋友圈”



來源：人民網 作者：周人傑



“從4小時提前到60天！”步入2024年中國國際服務貿易交易會展區，走近中國太平洋保險（集團）股份有限公司展台，工作人員指著“一帶一路”智慧雲平台3.0展示屏，正在介紹精準預報服務案例。



原來，一家在老撾投資興建水電站的中資企業，通過該平台獲知強降雨氣象信息，便提前做好查勘工作，實現有效防災減損。



“未來將繼續深耕中國市場。”在扎哈·哈迪德建築事務所的展位，一側是北京大興國際機場航站樓造型設計，另一側是北京新國展二期項目“魚骨式布局”設計。事務所中國區負責人介紹，“目前在中國參與設計了超過30個前沿項目”。



保險服務“走出去”、設計服務“引進來”，服務貿易與合作的提質增效，體現了“中國開放的大門只會越開越大”。



從聯合國糧農組織推廣中國農業技術，到首次參展的西門子醫療帶來光子計數CT、創新場強磁共振等科技產品，再到中國牽頭的共享經濟、電子商務等4項國際標準啟動……本屆服貿會有80多個國家和國際組織以政府或總部名義設展辦會，達成近千項成果，為深化服務業和服務貿易合作按下“加速鍵”。



打造服務業對外開放“強磁場”，擴大服務貿易“朋友圈”，這是進一步全面深化改革開放的重要舉措。習近平主席向2024年中國國際服務貿易交易會致賀信指出：“中國將堅持以高水平開放推動高質量發展，完善高水平對外開放體制機制”。今年1至7月，我國服務貿易總額達4.23萬億元人民幣，同比增長14.7%。不斷提升貿易便利化水平，有序擴大服務市場對外開放，以高水平開放推動服務貿易高質量發展，既是我國的發展方向，也符合世界發展趨勢。

