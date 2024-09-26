網評：夯實鄉村醫衛體系的人才基石

中評社北京9月26日電／夯實鄉村醫衛體系的人才基石



來源：人民網 作者：申少鐵



前不久，山東菏澤單縣首批事業編制招聘的鄉村醫生正式上崗。這32名鄉村醫生都是“縣招鄉聘村用”，被安排到32個村莊。縣財政為每名鄉村醫生每月補助2000元，鎮衛生院為他們繳納五險一金。鄉村醫生“縣招鄉聘村用”模式，提升了待遇保障水平，有助於壯大鄉村醫療衛生人才隊伍。



鄉村醫生承擔著農村基本醫療、慢病防控、公共衛生服務等職能，在縣、鄉、村三級醫療保障服務體系中發揮著不可替代的作用。習近平總書記高度重視鄉村醫生隊伍建設和鄉村醫療服務問題，強調“改善基層基礎設施條件，落實鄉村醫生待遇”，要求“健全適應鄉村特點、優質高效的鄉村醫療衛生體系”。近年來，隨著醫改的深入推進，以及大學生鄉村醫生專項計劃、提高鄉村醫生補貼等一系列政策措施落地實施，農村衛生服務條件逐步改善，鄉村醫生隊伍持續壯大，服務能力不斷提升。



確保鄉村醫生留下來、用起來，落實待遇是前提。一些農村地區地理位置偏遠，生活設施、交通等條件落後，部分鄉村醫生薪酬水平低、晉升困難，導致鄉村醫生崗位吸引力不足、人才結構不合理，制約著農村地區醫療衛生事業的發展。解決這些問題，關鍵在於提升待遇保障水平，讓鄉村醫生享有與職業相匹配的待遇和地位。



技能提高與職稱晉升是所有專業人才的追求。暢通鄉村醫生職業發展通道，是做好人才工作的內在要求。比如，建立健全服務年限制度和考核、職稱晉升體系，為鄉村醫生暢通上升通道。又如，拓寬縣、鄉、村三級醫療衛生人才交流渠道，表現優秀、長期在艱苦地區服務的，可以安排到鄉鎮衛生院或縣醫院交流工作。此外，還應鼓勵鄉村醫生參加繼續教育、學術交流活動和相關培訓，為其提供更多成長機會。