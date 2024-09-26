新疆博物館：讓文物“活”力無限

中評社北京9月26日電／據新華社報導，頭戴面具、手臂張開、小肚微挺……作為新疆維吾爾自治區博物館的“顯眼包”文物，彩繪泥塑戴面具舞蹈俑最近“火”了。在廣大網友的畫筆下，它時而變成防詐衛士，時而變成減肥達人，多變的形象贏得許多人喜愛。



5月以來，新疆博物館每月在線上發布一個文物主題，邀請喜歡文博、喜歡繪畫的觀眾，以指定主題創作繪畫作品。優秀畫作不僅會被公開展示，還會被做成文創產品回贈作者。從看文物到畫文物，趣味互動讓更多年輕人主動瞭解文物，文物也因此被激活生命力。



讓歷史說話，讓文物說話。近年來，新疆博物館不斷探索“讓文物活起來”的方法。



“博物館裡好玩的可太多了。”剛上五年級的李天琪是個歷史迷，一放假就“泡”在博物館裡，一待就是一天。



打制石器加工示意圖旁，放置有原石和打制石器模型，觀眾可以親手觸摸體驗二者區別；在編織品文物展台，觀眾排隊體驗手工編織工具，切身感受千年前古人如何編織衣物；絲綢之路展區，觀眾可以在絹馬互市貿易互動遊戲中扮演一名粟特商人，答題闖關，體驗絲路經商的樂趣……



新疆博物館陳列部副主任何曉介紹，除了精心打磨文本、挑選文物，在文物展品展示上，博物館把物理互動與數字化相結合，打造多種類、多方式的交互觀展體驗，增強觀眾觀展的便利性、趣味性與體驗感。



新疆地域廣袤、不可移動文物分散，觀眾游覽成本高昂，而新疆博物館是集中展現新疆歷史文化的窗口，可不可以讓五湖四海的遊客不出博物館、“一站式”暢游新疆的文物古跡呢？



以科技賦能，運用VR、AR等互動技術將可移動與不可移動文物資源有機融合，新疆博物館推出“新疆文物古跡一站游”項目，全景還原小河墓地、交河故城、高昌故城等文物古跡，讓遠道而來的國內外觀眾一次游覽新疆各大歷史遺跡、大飽眼福。

