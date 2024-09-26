維也納童聲合唱團國慶期間將在京演出

中評社北京9月26日電／據中國網報導，今年國慶期間，來自奧地利的“維也納童聲合唱團（Wiener Sängerknaben）”將唱響國家大劇院音樂廳。



維也納童聲合唱團成立於1498年，是世界上最古老、最優秀的合唱團之一，被稱為“歌唱的天使”，並與“維也納愛樂樂團（Wiener Philharmoniker）”共同被視為奧地利的國寶。合唱團由一群身穿水手服的男孩所組成，這項特殊的打扮也成為了他們的標誌。幾個世紀以來，合唱團與許多作曲家合作過，包括海頓家族、薩列裡、莫扎特、弗朗茨·舒伯特、布魯克納和本傑明·布裡頓等。



此次演出，維也納童聲合唱團帶來的作品既古典又有新意，選曲方面不僅有著名的歌劇選段，還有藝術歌曲、宗教音樂、電影與音樂劇配樂等。



音樂劇與電影選曲有《娛樂至上》（選自音樂劇《安妮拿起你的槍》）、《祝福，至高無上的女王》（選自電影《修女也瘋狂》）、《祈禱》（選自動畫電影《尋找卡米洛城》）。



民間曲調有保加利亞民歌《鳥兒在歌唱》、烏克蘭除夕夜歌曲《除夕夜之歌》、塞爾維亞吉普賽舞曲《尼什卡溫泉》，中國的民間曲調選擇了雲南民歌《小河淌水》，還有著名的民族歌曲《長江之歌》，同時，還囊括了匈牙利民族音樂家柯達伊的作品《吃奶酪的普賽人》。