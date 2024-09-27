中評現場：香港舉行儀式迎接第三對大熊貓

政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等出席了大熊貓抵港歡迎儀式（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港9月27日電（記者 袁曉麥）中央政府贈送給香港的第三對大熊貓“安安”與“可可”，26日上午順利從四川運抵香港。特區政府在香港國際機場舉行大熊貓抵港歡迎儀式，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄等到場歡迎，迎接這對大熊貓順利抵港。



上午十一時許，搭載著大熊貓“安安”與“可可”的專機平穩地降落在香港國際機場。飛機停穩後，漁護署與海洋公園的專業人員迅速登機，為經歷了近三小時飛行的大熊貓們進行初步健康檢查。在確認了大熊貓們的健康狀況良好後，載著“安安”與“可可”的特製運輸箱依次從機艙中移出。隨後，在香港警方電單車隊的全程護送下，“安安”與“可可”被安全送往位於海洋公園的新居。



政務司司長陳國基、文體旅局局長楊潤雄、海洋公園和賽馬會代表等人在停機坪迎接，海洋公園吉祥物“包包”也登場，歡迎遠道而來的一對“國寶”。陳國基在歡迎儀式上表示，還有幾天就是中華人民共和國成立75周年的大喜日子，在這個充滿喜悅的時刻，迎接一對剛剛成年、充滿活力的大熊貓加入香港這個大家庭，實在是可以說是喜上加喜。



陳國基再次衷心感謝國務院港澳事務辦公室、國家林業和草原局、中國大熊貓保護研究中心，和四川省政府，他們在過去幾個月，為大熊貓到香港的安排，付出了大量的時間和心血，充分展現中央政府對香港特區的關愛和支持，亦肯定了我們在保育、護理和飼養大熊貓方面的工作表現，對香港的意義十分重大。他同時感謝國泰貨運，安排及贊助這次大熊貓從四川到香港海洋公園的整個運輸過程；以及感謝香港賽馬會慈善信託基金，贊助改善大熊貓在海洋公園的新居設施，讓牠們住得舒適，以及資助有關大熊貓的保育教育工作。

