絲綢之路沿線壁畫傳摹展亮相巴黎

中評社北京9月26日電／據人民網報導，由中國藝術研究院和法國巴黎中國文化中心主辦的“絲路丹青——絲綢之路沿線壁畫傳摹展”日前亮相巴黎中國文化中心。展覽展出23件石窟寺壁畫臨摹作品，是中國藝術研究院自2016年以來對中國新疆、甘肅等地區石窟寺壁畫臨摹作品中的一部分，為法國觀眾呈現了古絲綢之路文化藝術的深厚底蘊與中西方藝術交流的燦爛成果。



巴黎中國文化中心主任劉紅革在致辭中說：“絲綢之路讓不同民族和文化在交流中碰撞出智慧的火花。這些壁畫是中西方文明互鑒與交融的印記，是人類文明發展歷程中的獨特記憶。助力‘一帶一路’高質量發展，古老的絲路精神在現代煥發出新的活力。巴黎中國文化中心將繼續致力於推動中法兩國文化交流，成為連接東西方文化的橋梁。”



中國藝術研究院院長周慶富表示：“中國傳統壁畫具有深厚歷史底蘊和獨特藝術魅力，是人類文化遺產中的璀璨明珠，也是中華古代文明的生動載體。多年來，中國藝術研究院工筆畫院臨摹完成了一大批高質量的壁畫作品。希望通過本次活動加強中法友好交流，並向世界展示中國文化，搭建起一個匯聚多元文化與視角的文化藝術交流平台，推動不同文明的互鑒，共同構建人類命運共同體。”



“看了展覽，我瞭解到中國藝術家不僅臨摹原址壁畫，還尋找、臨摹散落在世界各地博物館的中國古代壁畫碎片。他們的臨摹技術細膩、精湛、高超。”法蘭西學院通訊院士迪迪埃·貝奈姆在參觀展覽後說，希望法中兩國在藝術研究、文物保護方面有更加深入的交流與合作。