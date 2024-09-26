東莞潮玩海外“圈粉”

中評社北京9月26日電／據人民日報報導，走進廣東省東莞市東秀文化傳播有限公司，映入眼簾的是一面“機甲墻”，以呂布、敖丙、白起、幹將等為原型的一系列國風機甲擺出各種獨特姿勢，融合了賽博玄幻與傳統文化。這是該公司旗下原創IP摩動核的產品。



“無論是在國內還是全球，機甲模型的消費群龐大，消費力強勁，但市場上中國原創機甲IP及產品供給不足。”摩動核產品負責人梁展銘感慨，摩動核以三國歷史人物或古代神話人物為原型，將中式元素融入現代模型玩具，憑借出色的產品設計、嚴格的品質把控，收穫了大批海外粉絲，也讓企業看到了中華傳統文化帶來的商機。



“我們的產品推出一款火一款，在海外銷量增長迅猛，今年上半年增長超過七成，目前訂單已經排到12月了。”梁展銘說。



近年來，東莞憑借其產業基礎、政策支持、創新能力和地理位置優勢，成功打造出“中國潮玩之都”的品牌形象。據統計，全球動漫衍生品1／4在東莞生產，中國近85%的潮玩產品產自東莞。



潮玩行業給東莞玩具產業帶來全新發展機遇，不少潮玩企業已實現數字化、智能化生產管理，生產形式也從代加工到深度參與品牌IP的研發製造，積極創新產品。



東莞市微石文化科技有限公司負責人熊毛說：“公司創業之初是給手機大廠代工，製作金屬按鍵。代工的利潤不高，那時候我們就希望有一天能夠做自己的品牌。後來，經過近萬次材料、結構和工藝實驗後，我們生產出金屬拼裝模型。經過不斷發展，我們的自主品牌‘拼酷’風靡潮玩界。”



公司的展覽館裡，一套“十裡紅妝”潮玩產品引起了記者的注意。創意來源於中國古代婚嫁習俗，精美的花轎、鳳冠等均由一片片金屬拼裝而成。玩家按照說明書把每一個零件卡上、扣起來，就可以拼出一件精美的藝術品。

