中評鏡頭：抵港大熊貓一隻聰明一隻是假小子

搭載著大熊貓“安安”“可可”的專機十一時許降落在香港國際機場（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港9月27日電（記者 袁曉麥）9月26日上午，中央政府贈送香港的“國寶”大禮順利抵達香港國際機場，大熊貓“安安”“可可”成為香港特區迎來的第三對大熊貓。目前，連同定居香港多年的“樂樂”、“盈盈”，以及它們不久前產下的一對龍鳳胎寶寶，香港已經有6隻大熊貓。



上午十一時許，載有“安安”和“可可”的專機緩緩降落在香港國際機場。現場聚集了大批傳媒及相關工作人員，爭相希望能一睹大熊貓的風采。飛機停穩後，漁護署和海洋公園人員就第一時間登機，為首次飛行近三小時的大熊貓們做初步的健康檢查。



兩只大熊貓被安置在特製的運輸箱中，通過升降台運至停機坪，再由專業團隊小心翼翼地護送至運輸車上。“安安”和“可可”看起來精神飽滿，對新環境充滿好奇，不時向外張望。有趣的是，載著雄性大熊貓“安安”的運輸箱上貼著藍色標語，而另一只大熊貓“可可”所在箱外的標語則是粉紅色。



中國大熊貓中心表示，為全力保障大熊貓平安順利運抵海洋公園，在飛機上準備了充足的竹筍、竹子、窩頭、紅蘿蔔等食物，以及水和藥品，同時派出經驗豐富的飼養員和獸醫，與海洋公園前來迎接的飼養員、獸醫，陪同大熊貓前往香港。



據介紹，這兩只大熊貓均為五歲大，剛踏入成年，充滿活力。雄性大熊貓“安安”頭圓體長，動作敏捷，聰明好動，性格外向活潑。雌性大熊貓“可可”，體重約100公斤，她性情溫順、活波好動，善於攀爬，被稱為大熊貓屆的“假小子”。



據悉，為迎接這一對國寶，特區政府文化體育及旅遊局正聯同海洋公園、香港旅發局及社會各界，積極開展遍布全港的宣傳及推廣活動。香港特區行政長官李家超表示，大熊貓名稱“安安”“可可”目前為暫定名，香港將舉行全城征名比賽，廣邀全港市民為兩隻大熊貓命名。香港海洋公園還對它們的新居所“香港賽馬會四川奇珍館”進行了優化改建，添加了攀爬架和植物等。郵政署也將於12月推出大熊貓主題郵票及郵品。旅發局亦會在節慶活動的無人機表演、“幻彩咏香江”中加入大熊貓元素。多家大型商場展出大熊貓裝飾，供市民參觀“打卡”。