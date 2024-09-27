陳國基：大熊貓國慶前夕抵港 喜上加喜

政務司司長陳國基在歡迎儀式上發表致辭（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港9月27日電（記者 袁曉麥）9月26日，中央送給香港的一對大熊貓“安安”“可可”抵達香港，特區政府在香港國際機場舉辦歡迎儀式。政務司司長陳國基、文體旅局局長楊潤雄、海洋公園和賽馬會代表等人在停機坪迎接，歡迎遠道而來的一對“國寶”。



陳國基表示，自從行政長官在今年七月宣布，中央政府再次向香港特區贈送大熊貓的好消息後，他和所有香港市民一樣，都感到非常雀躍，很熱切期待一對活潑可愛的大熊貓，早日加入香港這個大家庭。



陳國基指出，還有幾天，就是中華人民共和國成立75周年的大喜日子。特區政府和社會各界，已經開展一連串多姿多彩的慶祝活動。當中包括兩項別出心裁的特色活動。首先是九月三十日晚上在西九（西九文化區）舉行的“新生代千人合唱賀國慶”，1000名學生會現場演唱多首愛國歌曲，並有超過2000架無人機表演；而在十月四日晚上則會有“千人華服賀國慶”活動，1000名本港和內地青年會穿上華服參與，弘揚中華文化，將全港的慶祝國慶熱鬧氣氛推上高峰。



陳國基表示，在這個充滿喜悅的時刻，迎接一對剛剛成年、充滿活力的大熊貓加入香港這個大家庭，實在是可以說是喜上加喜！



陳國基再次衷心感謝國務院港澳事務辦公室、國家林業和草原局、中國大熊貓保護研究中心，和四川省政府，他們在過去幾個月，為大熊貓到香港的安排，付出了大量的時間和心血，充分展現中央政府對香港特區的關愛和支持，亦肯定了我們在保育、護理和飼養大熊貓方面的工作表現，對香港的意義十分重大。他同時感謝國泰貨運，安排及贊助這次大熊貓從四川到香港海洋公園的整個運輸過程；以及感謝香港賽馬會慈善信託基金，贊助改善大熊貓在海洋公園的新居設施，讓牠們“住得舒適”，以及資助有關大熊貓的保育教育工作。



陳國基表示，一對大熊貓將會前往海洋公園，進行為期30天的隔離檢疫，接著亦需要用大約一個月的時間，適應新居所的環境。我們會視乎大熊貓的適應情況，並聽取專家的意見，盡早安排大熊貓在海洋公園與公眾見面。在未來兩三個月，我們將會聯同海洋公園及社會各界，舉辦不同的活動，包括徵名活動、繪畫比賽等，在香港帶動喜迎大熊貓的歡樂氣氛。請大家留意政府及海洋公園的公布。



最後，他祝願一對大熊貓在香港這個大家庭健康成長，並聯同在香港多年的盈盈、樂樂，以及牠們的可愛龍鳳胎，將更多的歡樂和溫馨帶給香港市民！