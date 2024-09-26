【
大
中
小
】 【
打 印
】
中英兩軍舉行防務戰略磋商
http://www.CRNTT.com
2024-09-26 16:10:38
中評社北京9月26日電／據新華社報導，9月25日，中英兩軍在華舉行防務戰略磋商，雙方就發展雙邊防務關係進行商討，圍繞共同關心的國際和地區安全問題深入交換意見，增進了彼此瞭解和互信。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
網評：以元首外交引領中英關係邁向新台階
(2024-09-05 16:59:01)
外交部：同英方在尊重、共贏基礎上發展關係
(2024-08-08 17:43:06)
英國工商界探討英中合作新機遇
(2024-08-01 15:37:46)
首輪中英工商領袖和前高官對話在北京舉行
(2024-05-17 10:52:50)
第十二屆中英政黨對話在北京舉行
(2024-03-21 14:56:39)
習近平同英國首相約翰遜通電話
(2022-03-25 19:11:03)
網評：中英關係容不得“兩面下注”的小把戲
(2021-10-27 10:46:25)
學者希望BBC報道中英關係時多講真話
(2021-04-19 10:37:21)
中使館回應英國於月底實施的BNO簽證政策
(2021-01-29 11:41:45)
英國安局稱中國為英國家安全挑戰
(2020-10-20 17:01:12)