】 【打 印】 
中英兩軍舉行防務戰略磋商
http://www.CRNTT.com   2024-09-26 16:10:38


　　中評社北京9月26日電／據新華社報導，9月25日，中英兩軍在華舉行防務戰略磋商，雙方就發展雙邊防務關係進行商討，圍繞共同關心的國際和地區安全問題深入交換意見，增進了彼此瞭解和互信。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：