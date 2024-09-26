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黎巴嫩多地遭以色列持續空襲
http://www.CRNTT.com   2024-09-26 16:09:42


　　中評社北京9月26日電／據新華社報導，黎巴嫩公共衛生部長菲拉斯·阿卜亞德25日在新聞發布會上說，以色列當天對黎巴嫩多個地區的持續空襲已造成51人死亡、223人受傷。

　　據黎巴嫩當地媒體報導，相較於此前兩天，以色列25日的空襲範圍進一步擴大，黎巴嫩山省數個城鎮遭到空襲。

　　25日，黎巴嫩真主黨持續向以色列境內發射火箭彈。

　　以色列國防軍25日表示，根據形勢評估，以軍正在召集兩個預備役旅以開展“北部的軍事行動”。

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