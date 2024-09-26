美國港口大罷工恐重創全球供應鏈

中評社北京9月26日電／據新華社報導，美國國際碼頭工人聯合會日前威脅，如果9月30日合同到期前勞資雙方無法達成新的協議，美國東海岸和墨西哥灣沿岸30多個碼頭的數萬名工人將舉行罷工。一些業內人士擔憂，港口大規模罷工可能對美國經濟產生“毀滅性影響”，並為全球供應鏈帶來一場“完美風暴”。



據媒體報導，美國國際碼頭工人聯合會與美國東海岸港口資方正談判一份新的6年期勞動合同。國際碼頭工人聯合會主張在新合同中大幅漲薪，理由是過去6年合同期內，美國通貨膨脹率遠超薪資漲幅。此外，工會方面還要求禁止30多個港口裝卸貨所用機械設備自動化。若雙方不能如期簽訂新合同，罷工可能會在10月1日開始。



隨著最後期限日益臨近，越來越多人擔憂美國港口大規模罷工將成現實。這可能成為1977年以來，美國東部和墨西哥灣沿岸港口首次發生大規模罷工。



美國全國製造商協會的數據顯示，目前運往美國的集裝箱貨運量約有五分之三通過東海岸和墨西哥灣海岸運輸。物流專家表示，如果罷工阻斷這些運輸，美國西海岸港口根本無法吸收其全部甚至大部分貨運量，貨物積壓將帶來嚴重後果。



提供供應鏈數據服務的丹麥海運情報公司估計，如果罷工一天，東海岸和墨西哥灣沿岸港口的集裝箱積壓將需要五天時間才能清理完畢。如果罷工持續兩周，這些積壓貨物要2025年初才能清理完畢。



摩根大通分析報告認為，大規模罷工每天可能給美國經濟帶來50億美元損失，約占美國日均國內生產總值的6%。即使托運人轉向西海岸港口，這些港口也可能出現擁堵，從而造成貨物延誤和運費大幅上漲。

