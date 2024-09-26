多國領導人聯合國發言要求以色列停止暴力

中評社北京9月26日電／據新華社報導，或是高聲怒斥，或是動情陳述……24日，在第79屆聯合國大會一般性辯論上，多位國家領導人發出強烈呼籲：要求以色列立即停下戰爭的腳步，留住和平的希望。



第79屆聯合國大會一般性辯論24日在紐約聯合國總部拉開帷幕。持續近一年的巴以衝突和近期持續升級的中東局勢是此次一般性辯論的最大焦點之一。



土耳其總統埃爾多安在發言中語調激動地指出，持續近一年的巴以衝突已導致超過4.1萬名巴勒斯坦人遇害。“其中相當一部分是婦孺！”他說，還有至少172名記者、500名醫護人員和215名聯合國工作人員被殺，加沙已成為婦女和兒童“最大的墳地”。



埃爾多安給各國代表講述了一個6歲巴勒斯坦兒童的悲慘經歷。這名兒童在與家人逃難的過程中遭到以軍轟炸，父母和兄弟姐妹全部遇難，她在絕望中等待了12天才獲救。埃爾多安怒問道：“難道巴勒斯坦人就不是人嗎？”“難道擁有80億人的地球就不能伸出一只援助之手嗎？”



約旦國王阿卜杜拉二世的發言幾乎完全圍繞加沙衝突展開。他指出，以色列對加沙地帶的長期占領是衝突的根源，而以色列企圖以軍事手段來實現單邊安全，結果導致暴力衝突不斷升級。



“世界在看，歷史在看。”阿卜杜拉二世動情地說，巴勒斯坦人民和以色列人民都不該活在恐怖和暴力的威脅之中，都有權享受公正的和平。他呼籲立刻止戰並開展對苦難中的巴勒斯坦人民的援助，以兩國方案來實現長久和平共處。

